Milan | da arbitro scherno ai giocatori

Milan - caos in una partita della Primavera : 3 giornate di squalifica per Conti - Mldini inibito per “offese all’arbitro” : Paolo Maldini è stato inibito fino al 15 novembre. L’ex difensore ha rimediato la prima sanzione in veste da dirigente del Milan, punito dal giudice sportivo dopo la partita della Primavera contro il Chievo, per essere entrato nello spogliatoio dell’arbitro, “sebbene non autorizzato dal medesimo”, e avergli rivolto “un’espressione offensiva”. La partita, persa dai rossoneri in casa per 2-0, ha ...