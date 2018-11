Midterm Usa | Trump perde il mito di “invincibile” I suoi messaggi conquistano l’America

Midterm Usa - le strane convergenze fra Trump e i democratici : Roma, 7 nov., askanews, - Può sembrare un paradosso ma tra Donald Trump e i democratici esistono convergenze programmatiche su alcune delle principali promesse elettorali dell'inquilino della Casa ...

Voto di Midterm negli Usa - ecco chi sono tutti i volti nuovi : Laureata in economia e relazioni internazionali, aveva vinto a sorpresa le primarie democratiche per il seggio e si è affermata anche alle elezioni generali con un messaggio progressista. Finora lo ...

Midterm Usa - Trump : "I repubblicani oltre ogni aspettativa - ma ora collaborare coi Dem" : Il presidente americano commenta i risultati delle elezioni di metà mandato: "La più grande vittoria dai tempi di Kennedy, l'America sta rifiorendo come mai prima d'ora"

Midterm Usa : principali implicazioni legate all'esito elettorale : Nick Watson, team multi-asset Janus Henderson, spiega che dal punto di vista dei mercati, la capacità di Trump di fornire all'economia e ai mercati statunitensi ulteriori stimoli sarà probabilmente ...

Voto di Midterm : Usa e Russia più lontane : Il Voto di Midterm negli Stati Uniti allontana la possibilità di una normalizzazione dei rapporti con la Russia. Euronews ha parlato con Sergey Karaganow che è stato consigliere per la politica estera del presidente Vladimir Putin.

Midterm Usa - gli altri voti : sì a tassa tech - diritti transgender : Con la maggior parte dei voti scrutinati, gli elettori dell'Alabama hanno approvato con un chiaro margine un emendamento che vincola la politica dello Stato a "riconoscere e sostenere la santità ...

Midterm - la lunga maratona delle elezioni Usa - TUTTI I VIDEO : Le elezioni di Midterm negli Usa si chiudono con la conferma dei repubblicani in Senato e la riconquista della Camera da parte dei democratici dopo 8 anni. Per i prossimi due anni, quindi, il ...

Midterm Usa - i fondamentali contano più della politica : ... l'inflazione e i margini di profitto societari", prosegue l'esperto, precisando che "Inoltre quest'anno abbiamo avuto una crescita molto solida, quindi la portata del rallentamento dell'economia è ...

Midterm Usa - i possibili risvolti positivi di una fase di stallo : Il risultato delle urne non rappresenta un limite significativo alle capacità dell'amministrazione Trump di dispiegare la propria politica estera, compresa la disciplina in termini di politica ...

La guerra dei dazi Usa-Cina : cosa cambia con il Midterm? - : Finanza & Dintorni La guerra dei dazi tra USA e Cina: cosa cambia con le elezioni di medio termine? Non molto in realtà. Per tutti.

Che cosa cambierà per economia Usa - dollaro e tassi dopo le Midterm. Report BNY Mellon : Il budget federale sarà ancor più in deficit e lo stimolo aggiuntivo potrebbe 'surriscaldare' l'economia USA di qui al 2020. +++ Paul Flood, gestore BNY Mellon Multi-Asset Income Fund Per una volta i ...

Midterm Usa - democratici vincono Camera - Gop più forte al Senato : Roma, 7 nov., askanews, - Il voto di Midterm di ieri consegna agli Usa un Congresso profondamente diviso, specchio di un Paese provato da due anni di politica urlata, fondata sulla guerra al nemico interno. I democratici sull'onda della rabbia verso Donald Trump riconquistano la Camera dopo otto anni e ottengono poltrone chiave di governatore, &...

Midterm Usa : gli americani sono ancora con Donald Trump : Donald Trump dovrà sudare tanto per essere rieletto. Gli USA sono una Nazione divisa tra Trumpiani e anti tycoon. Le

Midterm Usa - i dem vincono ma per Trump sembra un pareggio : Trump bocciato e azzoppato, certo. Ma non tanto quanto ci si aspettava. Il presidente straperde la Camera, dove i democratici viaggiano ampiamente sopra i 218 parlamentari di maggioranza, forse avranno un vantaggio di 35 seggi, partivano da 23 in meno. Come previsto tiene il Senato, dove il ribaltone era fantascientifico anche a causa di una certa sfortuna legata ai senatori da sostituire (gli uscenti erano quasi tutti dem). Forse, e questo ...