Midterm | Trump | risultati oltre le attese | ora collaborazione con i dem

Midterm - la prima mossa di Trump dopo il voto : caccia il ministro della Giustizia Jeff Sessions : Jeff Sessions, ministro della Giustizia dell’amministrazione Trump, si è dimesso con effetto immediato su richiesta del presidente degli Stati Uniti. “Ringraziamo il ministro della Giustizia Jeff Sessions, e gli auguriamo il meglio”, ha twittato il capo della Casa Bianca, annunciando che Matthew Whitaker, capo dello staff di Sessions, sarà temporaneamente segretario alla Giustizia ad interim. “Un sostituto permanente sarà ...

Midterm Usa - Trump perde il mito di “invincibile”. I suoi messaggi conquistano l’America rurale. Ma la piccola borghesia (anche repubblicana) gli volta le spalle : Donald Trump mostra soddisfazione per il risultato elettorale di medio termine. “Un grande successo”, lo definisce, sottolineando che dove ha fatto campagna – in Florida, Indiana, Missouri – i candidati repubblicani hanno vinto. In realtà, il voto di martedì rappresenta una prima, importante battuta d’arresto alla sua avventura politica. Il messaggio su cui Trump ha sinora modellato la sua presidenza continua a risuonare presso una parte ...

Midterm Usa - le strane convergenze fra Trump e i democratici : Roma, 7 nov., askanews, - Può sembrare un paradosso ma tra Donald Trump e i democratici esistono convergenze programmatiche su alcune delle principali promesse elettorali dell'inquilino della Casa ...

Elezioni Midterm - Trump : "Grande vittoria - ora collaboriamo con i democratici" : "Una grande vittoria, oltre ogni aspettativa". Donald Trump esulta per il risultato del Partito repubblicano alle Elezioni di Midterm. Dopo il voto si è rafforzata la maggioranza dei conservatori al Senato; ma i Democratici hanno strappato al Grand Old Party la maggioranza alla Camera.Nella mattinata americana, Trump ha commentato l'esito della tornata elettorale. "Abbiamo vinto nonostante ci sia stata una copertura dei media ostile", ha detto. ...

Midterm - Trump : “Fermata l’onda blu - repubblicani oltre ogni aspettativa”. Poi ai democratici : “Ora lavoriamo insieme” : “Un grande giorno”. “Una grande vittoria dei repubblicani”. “La vittoria più grande dai tempi di Kennedy nel 1962 per un partito che sostiene il presidente”. Sono le tre definizioni utilizzate da Donald Trump parlando in conferenza stampa alla Casa Bianca dopo le elezioni di Midterm. “I repubblicani sono andati oltre ogni aspettativa. Non c’è stata nessuna onda blu democratica”, ha aggiunto ...

Ecco perché Trump può essere soddisfatto del voto di Midterm : Nonostante la conquista della Camera da parte dei Democratici, il voto di Midterm appena espresso negli Stati Uniti non è certo un insuccesso per Donald Trump, che può anzi ritenersi soddisfatto per diversi ordini di motivi.Il primo è di carattere tecnico-statistico: tradizionalmente, le elezioni di Midterm risultano "antipresidenziali", sfavorevoli cioè all'inquilino in carica alla Casa Bianca. Esattamente a ...

Midterm 2018 - vi spiego perché il populismo di Trump è finito : Trump è finito, il populismo Trumpiano pure, e vi spiego perché in poche righe. Nel diluvio di analisi, dichiarazioni di esperti e politologi, estrapolazioni e grafici sui risultati del voto di Midterm negli Stati Uniti, un fondamentale elemento viene regolarmente ignorato, mentre va messo in evidenza in quanto utile a spiegare sia l’ascesa al potere di Trump, sia l’inizio della fine dell’ex palazzinaro sguaiato e bugiardo. In ...