Midterm | Trump | “Fermata l’onda blu | repubblicani oltre ogni aspettativa” Poi ai

Midterm - Trump : “Fermata l’onda blu - repubblicani oltre ogni aspettativa nonostante copertura ostile dei media” : “Per le elezioni di metà mandato si tratta della vittoria del partito che sostiene il presidente più grande dai tempi di Kennedy nel 1962”: lo afferma Donald Trump parlando alla Casa Bianca dopo le elezioni di Midterm. “I repubblicani sono andati oltre ogni aspettativa. Non c’è stata nessuna onda blu democratica”, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. Ieri è stato un grande giorno, un giorno ...

Ecco perché Trump può essere soddisfatto del voto di Midterm : Nonostante la conquista della Camera da parte dei Democratici, il voto di Midterm appena espresso negli Stati Uniti non è certo un insuccesso per Donald Trump, che può anzi ritenersi soddisfatto per diversi ordini di motivi.Il primo è di carattere tecnico-statistico: tradizionalmente, le elezioni di Midterm risultano "antipresidenziali", sfavorevoli cioè all'inquilino in carica alla Casa Bianca. Esattamente a ...

Midterm 2018 - vi spiego perché il populismo di Trump è finito : Trump è finito, il populismo Trumpiano pure, e vi spiego perché in poche righe. Nel diluvio di analisi, dichiarazioni di esperti e politologi, estrapolazioni e grafici sui risultati del voto di Midterm negli Stati Uniti, un fondamentale elemento viene regolarmente ignorato, mentre va messo in evidenza in quanto utile a spiegare sia l’ascesa al potere di Trump, sia l’inizio della fine dell’ex palazzinaro sguaiato e bugiardo. In ...

Midterm 2018 - l’America della speranza non è tornata. Ma Trump sbaglia a parlare di successo : l’America della speranza non è tornata. Due anni dopo, l’America resta una Trumpland impaurita e chiusa in se stessa, popolata di uomini bianchi spaventati dalla prospettiva di perdere il loro potere sulla loro terra. Dal voto di Midterm, escono solo frammenti di speranza che ancora non riempiono il quadro, con la diversità delle vittorie delle prime donne musulmane al Congresso e della prima nativa americana, della più giovane mai ...

Midterm - Salvini : Complimenti a Trump - conferme cruciali contro tutti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Midterm Usa : gli americani sono ancora con Donald Trump : Donald Trump dovrà sudare tanto per essere rieletto. Gli USA sono una Nazione divisa tra Trumpiani e anti tycoon. Le

Midterm Usa - i dem vincono ma per Trump sembra un pareggio : Trump bocciato e azzoppato, certo. Ma non tanto quanto ci si aspettava. Il presidente straperde la Camera, dove i democratici viaggiano ampiamente sopra i 218 parlamentari di maggioranza, forse avranno un vantaggio di 35 seggi, partivano da 23 in meno. Come previsto tiene il Senato, dove il ribaltone era fantascientifico anche a causa di una certa sfortuna legata ai senatori da sostituire (gli uscenti erano quasi tutti dem). Forse, e questo ...

Midterm 2018 - eletta la rifugiata e musulmana Ilhan Omar : “La prima a indossare l’hijab. Sarò l’incubo di Trump” : Insieme a Rashida Tlaib in Michigan, Ilhan Omar è la seconda musulmana eletta nel Congresso degli Usa (in Minnesota). Dopo la vittoria, ha detto che sarà “l’incubo di Donald Trump. Sono la prima donna di colore che rappresenta il nostro Stato nel Congresso. La prima donna che indossa l’hijab e la prima rifugiata“. Omar ha 37 anni, è originaria della Somalia ed è emigrata negli Stati Uniti a 14 anni. Video Twitter/Hannah ...

Midterm : la Camera ai dem - il Senato no |Trump : enorme successo - grazie a tutti : Il presidente aveva fatto di questa tornata elettorale un referendum su di lui: il fatto di avere preso il controllo della Camera ostacolerà il suo operato fino al 2021.