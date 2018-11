Midterm – L’analisi Democratici ok nelle città | Trump in zone rurali Ma la Camera persa

ilfattoquotidiano

: Trump parla di «formidabile» successo, ma non tiene la Camera | l'analisi di Aldo Cazzullo sui risultati del… - lucfontana : Trump parla di «formidabile» successo, ma non tiene la Camera | l'analisi di Aldo Cazzullo sui risultati del… - Capezzone : +++Su @AtlanticoMag in edizione speciale per le #Midterm l’analisi imperdibile di @jimmomo +++ #Midterm2018… - lucfontana : E ora? Inizia la gara per l'anima del partito democratico | l'analisi di @massimogaggi sui risultati del… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Iconquistano la. I repubblicani conservano la maggioranza al Senato. Le previsioni della vigilia sono state confermate. Dopo una campagna tra le più combattute nella storia delle elezioni di medio termine, si spezza il controllo repubblicano del Congresso. Per Donald, che aveva trasformato queste elezioni in un referendum sulla sua presidenza, si tratta di un arretramento dagli esiti potenzialmente, per lui, molto negativi. I repubblicani si mostrano comunque capaci di mantenere una serie di importanti roccaforti, soprattutto nel Midwest e nel Sud. La loro maggioranza al Senato si consolida, con la conquista dei seggi in Indiana, Missouri e North Dakota. Per quanto riguarda la, si può parlare di una decisa vittoria democratica. Ihanno strappato decine di seggi ai repubblicani in Pennsylvania, Texas, Minnesota, Florida, Virginia, Utah, ...