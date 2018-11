Midterm | l' America è spaccata in due | Senato ai repubblicani | Camera ai democratici

Midterm - l'America alle urne : Trump dirà addio alla Camera? : Usa 2018, aperte le urne per il voto di Midterm - Americani al voto per rinnovare Camera e parte del Senato - In questa tornata elettorale gli americani sono chiamati a rinnovare 435 seggi della ...

L'America al voto per il Midterm : Trump rischia di diventare "un'anatra zoppa" : Gli Stati Uniti si fermano per le elezioni di metà mandato. Il "referendum su Trump" si svolge in una situazione di violenza...

L’America al Voto US Midterms 2018 : notte speciale su Rai 3 e Sky : L’America al Voto: US Midterms 2018 è lo speciale televisivo dedicato elezioni a medio termine americane in onda sulla Rai e Sky Si vota in America e per l’occasione sia la Rai che Sky hanno deciso di dedicare ampio spazio alle elezioni di medio termine in programma negli Stati Uniti d’America. L’America al Voto: US Midterms 2018 è il titolo dello speciale televisivo. Ecco tutte le anticipazioni. L’America al Voto: US Midterms ...

Meghan Markle - tra imparzialità e femminismo : voterà alle elezioni americane di Midterm?

Elezioni americane di Midterm : Surfing a Blue Wave : Salman Baig, Investment Manager del Cross Asset Solution team di Unigestion, spiegca che come è risaputo, negli ultimi anni la politica ha influenzato molto l'economia globale e i mercati finanziari, e le Elezioni di mid-term di domani negli USA sono un altro esempio dei rischi geopolitici che gli investitori devono gestire. Salman Baig non è un esperto ...

America 7 : Mentana presenta la due giorni sulle elezioni di Midterm. Si inizia col film anti-Trump : America 7 Enrico Mentana lancia la volata (o la gufata, fate voi) a Donald Trump. Il 5 e il 6 novembre prossimi, il giornalista presenterà America 7, una due giorni a stelle strisce con cui La7 accompagnerà il proprio pubblico verso l’esito delle attese elezioni di metà mandato in programma negli Stati Uniti. L’iniziativa, che culminerà con la consueta maratona elettorale del direttore, inizierà con la trasmissione di Fahrenheit ...

Verso le Midterms. Pesi e contrappesi della democrazia americana : ... in verità, dagli Stati Uniti si è rapidamente diffusa un po' ovunque e che in questo momento sembra essere la cifra che accomuna personaggi trionfanti e eventi politici un po' dappertutto nel mondo. ...

Sondaggi Midterm Usa 2018 : i polls sulle elezioni americane - Sky TG24 - : Le rilevazioni prevedono per i Democratici la maggioranza alla Camera: un rischio che spaventa Donald Trump, che si troverebbe costretto a governare solo con il sostegno del Senato. Molte però le ...

Midterm : già votato 23 mln di americani : WASHINGTON, 1 NOV - Oltre 23 milioni di americani hanno già votato per le elezioni di Midterm. Un record per il sistema del voto anticipato, che può essere esercitato di persona o per posta. Si tratta ...

Un referendum su Trump : l'America al voto per il Midterm : Martedì 6 Novembre gli Stati Uniti si fermano per le elezioni di metà mandato. Il "referendum su Trump" si svolge in una...