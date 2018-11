Midterm | la prima mossa di Trump dopo il voto | caccia il ministro della Giustizia Jeff

Midterm. 'Ce l'ho fatta!' - anziana vota per la prima volta poco prima di morire : Gracie alla fine ce l'ha fatta. A 82 anni compiuti, l'anziana americana è riuscita a votare per la prima volta in vita sua, poco prima di passare a miglior vita. Gracie Lou Philips ha dato il suo ...

Midterm - la Camera ai dem ma ai repubblicani il Senato - Elette le prime 2 musulmane e la prima nativa-americana : Elezioni Midterm negli Usa : i democratici ottengono il controllo della Camera, mentre i repubblicani riescono a mantenere la maggioranza in Senato, che potrebbero consolidare di alcuni seggi , finora ...

Midterm 2018 - eletta la rifugiata e musulmana Ilhan Omar : “La prima a indossare l’hijab. Sarò l’incubo di Trump” : Insieme a Rashida Tlaib in Michigan, Ilhan Omar è la seconda musulmana eletta nel Congresso degli Usa (in Minnesota). Dopo la vittoria, ha detto che sarà “l’incubo di Donald Trump. Sono la prima donna di colore che rappresenta il nostro Stato nel Congresso. La prima donna che indossa l’hijab e la prima rifugiata“. Omar ha 37 anni, è originaria della Somalia ed è emigrata negli Stati Uniti a 14 anni. Video Twitter/Hannah ...

Midterm 2018 - eletta la prima afroamericana in Massachussetts. Lei balla sul palco e gli elettori in coro : “Change can’t wait” : In Massachussetts, al Congresso, è stata eletta la prima donna afroamericana. Si tratta di Ayanna Pressley, 44 anni, del Partito democratico, con un passato da attivista, consigliera comunale a Boston e consigliera di John Kerry. Pressley, sul palco, si è lasciata andare a un balletto sulle note di Respect di Aretha Franklin, mentre i suoi elettori hanno intonato in coro il suo motto: “Change can’t wait”. “Non voglio fare ...

Usa - nel Midterm Sanders rieletto - Ocasio-Cortez la più giovane e la prima musulmana Rashida Tlaib : Alexandra Ocasio Cortez, Rashida Tlaib, Bernie Sanders, Greg Pence. Questi i protagonisti e i nomi più noti delle elezioni del midterm negli Stati Uniti.La più giovane. Come previsto, la democratica progressista Alexandra Ocasio-Cortez è stata eletta nel suo distretto per la Camera nello stato di New York e con i suoi 29 anni diventa il più giovane membro del Congresso della storia americana.La prima musulmana. La ...