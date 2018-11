Midterm | Camera ai dem dopo 8 anni il Senato resta ai repubblicani

Midterm : la Camera ai democratici dopo 8 anni - il Senato resta ai repubblicani : Al terzo l' economia , con il 21. L'assicurazione medica è stato il cavallo di battaglia dei candidati democratici. I problemi dell'immigrazione e il successo dell'economia sono stati i temi dei ...

Midterm Usa 2018 - risultati in diretta. I democratici riprendono la Camera. Trump non crolla e tiene il Senato : L'articolo Midterm Usa 2018, risultati in diretta. I democratici riprendono la Camera. Trump non crolla e tiene il Senato proviene da Il Fatto Quotidiano.

Midterm : la Camera ai democratici dopo 8 anni - il Senato resta ai repubblicani : I democratici dopo 8 anni riconquistano la maggioranza alla Camera. I repubblicani la mantengono di stretta misura al Senato. Gli americani hanno scelto. Alla fine, dalle urne...

Midterm : la Camera ai democratici dopo 8 anni - il Senato resta ai repubblicani : I democratici dopo 8 anni riconquistano la maggioranza alla Camera. I repubblicani la mantengono di stretta misura al Senato. Gli americani hanno scelto. Alla fine, dalle urne...

Elezioni Usa Midterm - America divisa in due : i democratici prendono la Camera : Affluenza da record, gli avversari del presidente registrano un +9 per cento nel voto popolare. Ma i repubblicani strappano seggi importanti al Senato e incrementano il vantaggio

Midterm - l'America è spaccata in due : Senato ai repubblicani - Camera ai democratici : NEW YORK - Il Senato resta repubblicano, la Camera passa ai democratici. Il nome di Donald Trump non era su nessuna delle schede elettorali. Eppure, al tempo stesso, era ovunque. Il...

Elezioni di Midterm - la Camera ai dem ma i repubblicani mantengono il Senato - Trump : 'Un enorme successo' : L' America è tornata alle urne per le Elezioni di Midterm del Congresso, nel giorno del giudizio sull'operato di Donald Trump . Si rinnova la Camera e un terzo del Senato, oltre ai 36 governatori da ...

Elezioni di Midterm : la Camera ai democratici - ma Trump si tiene il Senato : Una vittoria o una sconfitta a metà, dipende dal lato da cui lo si guarda il risultato delle Elezioni di Midterm, a metà del mandato, per il presidente Donald Trump. I democratici hanno riconquistato la Camera dopo otto anni, secondo le proiezioni dei principali media statunitensi (fino a mattinata inoltrata non arriveranno i risultati definitivi degli stati della costa occidentale). Al Senato però la maggioranza resta repubblicana e addirittura ...

Midterm : Senato resta a Repubblicani - i Democratici conquistano la Camera : Gli americani hanno scelto. I Democratici riconquistano dopo 8 anni la maggioranza alla Camera, i Repubblicani la mantengono di stretta misura al Senato. Alla fine, dalle urne delle elezioni di...

Midterm : Senato resta a Repubblicani - i Democratici conquistano la Camera : Gli americani hanno scelto. I Democratici riconquistano dopo 8 anni la maggioranza alla Camera, i Repubblicani la mantengono di stretta misura al Senato. Alla fine, dalle urne delle elezioni di...

Elezioni di Midterm - la Camera ai demma i repubblicani mantengono il Senato : Quello dei democratici non è stato uno tsunami, ma l'ondablu, almeno alla Camera, c'e' stata ed ha travolto tutti e 23 iseggi che dovevano essere strappati ai repubblicani. Non ce l'hanno fatta a imporsi nelle sfide chiave per il Senato, in Texas e in Florida.

Midterm : Senato resta a Repubblicani - i Democratici vincono alla Camera : Tutti i medi americani danno ormai per certa la vittoria dei Democratici alla Camera, mentre i Repubblicani conservano il controllo del Senato. Sono le indicazioni che emergono nella notte mentre...

Midterm : Senato resta a Repubblicani - i Democratici vincono alla Camera : Tutti i medi americani danno ormai per certa la vittoria dei Democratici alla Camera, mentre i Repubblicani conservano il controllo del Senato. Sono le indicazioni che emergono nella notte mentre...

Midterm : Senato resta a Repubblicani - ancora battaglia per la Camera : È battaglia all'ultimo voto per il controllo della Camera Usa, dove sono favoriti i democratici, mentre i Repubblicani conservano il controllo del Senato. Sono le indicazioni che emergono...