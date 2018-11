Midterm | Camera ai dem dopo 8 anni il Senato resta ai repubblicani

Midterm - i dem strappano la Camera - il Senato resta ai repubblicani. E Trump esulta : Gli americani hanno scelto. I democratici riconquistano dopo 8 anni la maggioranza alla Camera, i repubblicani la mantengono di stretta misura al Senato. Alla fine, dalle urne delle elezioni di...

Midterms : i democratici riprendono la Camera - Trump più forte in Senato : I Senatori democratici in tre occasioni non sono riusciti a difendersi, ma erano stati dove la maggioranza politica tra gli elettori è piuttosto cambiata con Trump: Missouri, Indiana e North Dakota. ...

Midterm – L’analisi. Democratici ok nelle città - Trump in zone rurali. Ma la Camera persa sarà un problema serio per lui : I Democratici conquistano la Camera. I repubblicani conservano la maggioranza al Senato. Le previsioni della vigilia sono state confermate. Dopo una campagna tra le più combattute nella storia delle elezioni di medio termine, si spezza il controllo repubblicano del Congresso. Per Donald Trump, che aveva trasformato queste elezioni in un referendum sulla sua presidenza, si tratta di un arretramento dagli esiti potenzialmente, per lui, molto ...

Midterm 2018 - democratici riprendono la Camera con donne e minoranze. “L’onda blu però non c’è stata”. E Trump esulta : Per i democratici avrebbe dovuto essere un’inversione di tendenza decisiva in vista delle presidenziali 2020, l’inizio della riscossa. E anche nello staff di Donald Trump temevamo che il riscatto previsto potesse trasformarsi in uno tsunami per la Casa Bianca. Invece i repubblicani, a conti fatti e nonostante l’affluenza mai così alta nelle elezioni di Midterm, tengono e la portavoce Sarah Sanders valuta “positivamente la ...

Elezioni Midterm Usa : dollaro sconta vittoria democratici alla Camera - euro sale fino a $1 - 1473 : dollaro sotto pressione dopo i risultati delle Elezioni midterm del Congresso Usa, da cui emerge un Congresso a metà. I democratici hanno riconquistato la Camera, per la prima volta in otto anni, ...

Midterm : Camera ai dem dopo 8 anni il Senato resta ai repubblicani : Al terzo l' economia , con il 21. L'assicurazione medica è stato il cavallo di battaglia dei candidati democratici. I problemi dell'immigrazione e il successo dell'economia sono stati i temi dei ...

