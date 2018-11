Midterm 2018 | democratici riprendono la Camera con donne e minoranze “L’onda blu però

Midterm Usa 2018 - risultati in diretta. I democratici riprendono la Camera. Trump non crolla e tiene il Senato : L'articolo Midterm Usa 2018, risultati in diretta. I democratici riprendono la Camera. Trump non crolla e tiene il Senato proviene da Il Fatto Quotidiano.

Usa - elezioni Midterm 2018. Dem verso la conquista della Camera : È la notte delle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Si rinnova l'intera Camera bassa, una parte del Senato (35 seggi) e si eleggono 36 governatori. Un test per il presidente Donald Trump dopo due anni dalla sua elezione. E secondo le proiezioni di Fox e Nbc i democratici dovrebbero la Camera, mentre i repubblicani dovrebbero mantenere il controllo del Senato.Testa a testa in Florida, dove per il seggio al Senato, il repubblicano Rick ...

Midterm 2018 - referendum sull’era Trump La sua campagna? Anti-migranti e con poca economia : “Strategia azzardata” : Improvvisamente, la sensazione che qualcosa non abbia funzionato si sta facendo largo alla Casa Bianca – e tra molti repubblicani. “Potrebbe accadere. Stiamo andando benissimo al Senato, ma potrebbe accadere”, ha spiegato durante un comizio Donald Trump, riferendosi alla possibilità di perdere la Camera. Giovedì, sempre durante un incontro elettorale, lo stesso presidente aveva spiegato che “due maniaci”, quello dei pacchi bomba e ...

L’America al Voto US Midterms 2018 : notte speciale su Rai 3 e Sky : L’America al Voto: US Midterms 2018 è lo speciale televisivo dedicato elezioni a medio termine americane in onda sulla Rai e Sky Si vota in America e per l’occasione sia la Rai che Sky hanno deciso di dedicare ampio spazio alle elezioni di medio termine in programma negli Stati Uniti d’America. L’America al Voto: US Midterms 2018 è il titolo dello speciale televisivo. Ecco tutte le anticipazioni. L’America al Voto: US Midterms ...

Midterm 2018 - come seguire le elezioni USA in tv : Maratona Mentana da mezzanotte : Le elezioni di Midterm 2018 in programma oggi, 6 novembre, sono presentate come un referendum pro e contro Donald Trump, ma la situazione è molto più complessa di quanto possa sembrare. In questa sessione elettorale che cade a metà mandato presidenziale, gli americani (registrati al voto) sono chiamati a eleggere i 435 membri della Camera dei rappresentanti, che si rinnovano ogni due anni, e 35 senatori un terzo dei 100 membri del ...

Midterm 2018 : le sfide più interessanti nelle elezioni Usa 2018 - : I duelli per conquistare i seggi alla Camera e al Senato corrono in parallelo a quelli per le cariche di governatore in 36 Stati. Occhi puntati su diversi candidati: le novità e le sorprese potrebbero ...

Elezioni Midterm Usa 2018 - l'appello al voto delle star - Sky TG24 - : Da Oprah Winfrey a Taylor Swift, da Jane Fonda a Brad Pitt, il mondo dell'entertainment americano si mobilita per spronare gli elettori, soprattutto i giovani, a recarsi alle urne, in un'elezione che ha quasi il valore di un referendum su Donald Trump