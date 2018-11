: La democratica @RashidaTlaib , figlia di immigrati dalla Palestina, diventa la prima donna musulmana ad essere elet… - Agenzia_Ansa : La democratica @RashidaTlaib , figlia di immigrati dalla Palestina, diventa la prima donna musulmana ad essere elet… - TgLa7 : #Midterms2018: la dem #Tlaib prima musulmana in Congresso. Eletta alla Camera nel suo distretto in #Michigan… - Maxde1max : RT @repubblica: #ElectionNight #midterm2018 #midrep2018 #midterm La democratica Rashida Tlaib diventa la prima donna musulmana ad essere el… -

La democratica Rashida Tlaib, avvocata americana di 42 anni figlia di immigrati dalla Palestina, diventa laad essereal Congresso americano, nel distretto per la Camera in. Ai suoi sostenitori aveva detto: "Lavorerò per voi, ma anche di rispondere a ogni singola struttura razzista e oppressiva che dev'essere smantellata, perché meritate più di quello che abbiamo oggi nel nostro Paese", riferendosi alle politiche di Trump.(Di mercoledì 7 novembre 2018)