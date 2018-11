Michael Douglas | il tenero momento con il padre Kirk sulla Walk of Fame

Mai così vicini/ Su Rai Movie il film con Michael Douglas e Diane Keaton (oggi - 21 ottobre 2018) : Mai così vicini, il film commedia in onda su Rai Movie oggi, domenica 21 ottobre 2018. Nel cast: Michael Douglas e Diane Keaton, alla regia Rob Reiner. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 09:54:00 GMT)

Catherine Zeta Jones - Michael Douglas e quel 25 settembre in cui iniziò (e cambiò) la vita : Michael Douglas e famigliaMichael Douglas e famigliaMichael Douglas e famigliaMichael Douglas e famigliaLei oggi soffia su 49 candeline, lui ne spegne 74. Una coincidenza astrale su cui Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas hanno spesso scherzato: «Siamo nati il 25 settembre e tra noi ci sono 25 anni di differenza. Era destino». Il 25 settembre, oltre a essere il compleanno di entrambi, è anche il giorno in cui, nel 1998, si incontrarono per la ...

Danny DeVito : «Quella volta che salvai la vita a Michael Douglas» : Michael Douglas e famigliaMichael Douglas e famigliaMichael Douglas e famigliaMichael Douglas e famigliaUn amico ti salva la vita. A Michael Douglas, 73 anni, è successo davvvero. L’attore ha potuto contare sui riflessi dell’amico e collega Danny DeVito. L’episodio risale al 1984 e i due stavano girando un film insieme in Messico, come ha rivelato DeVito ospite del programma The Talk, durante la promozione del nuovo film, ...

Michael Douglas - nonno innamorato della sua Lua : Michael Douglas e famigliaMichael Douglas e famigliaMichael Douglas e famigliaMichael Douglas e famigliaGenerazioni a confronto. Michael Douglas e la nipotina Lua Izzy si guardano intensamente: lui, che tra pochi giorni compirà 74 anni, e lei, nata appena nove mesi fa. «Si amano», commenta papà Cameron, il figlio che il due volte premio Oscar ha avuto dalla precedente relazione con Diandra Luker. La piccola, come si vede dal video postato su ...

Carys - la figlia di Catherine Zeta Jones e Michael Douglas - è diventata grande : Carys, la figlia di Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas è diventata grandeCarys, la figlia di Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas è diventata grandeCarys, la figlia di Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas è diventata grandeCarys, la figlia di Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas è diventata grandeCarys, la figlia di Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas è diventata grandeCarys, la figlia di Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas è ...

MAI COSÌ VICINI - RAI 1/ Info streaming del film con Michael Douglas (oggi - 8 settembre 2018) : Mai COSÌ VICINI, il film commedia in onda su Rai 1 oggi, sabato 8 settembre 2018. Nel cast: Michael Douglas, Diane Keaton e Yaya Alafia, alla regia Rob Reiner. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 20:38:00 GMT)

Mai così vicini/ Su Rai 1 il film con Michael Douglas (oggi - 8 settembre 2018) : Mai così vicini, il film commedia in onda su Rai 1 oggi, sabato 8 settembre 2018. Nel cast: Michael Douglas, Diane Keaton e Yaya Alafia, alla regia Rob Reiner. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 09:14:00 GMT)

THE REACH - CACCIA ALL'UOMO/ Su Rai 4 il film con Michael Douglas : curiosità (oggi - 2 settembre 2018) : Su Rai 4 va in onda oggi, 2 dicembre 2018, il film The REACH - CACCIA ALL'UOMO diretto da Jean-Baptiste Leonetti. Nel cast troviamo due grandi attori come Jeremy Irvine e Michael Douglas.(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 18:02:00 GMT)