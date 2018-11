Mercati - ecco come il voto Usa potrà muovere i listini nei prossimi mesi : Con una Camera a guida repubblicana diminuiscono le probabilità di nuovi sgravi fiscali. Si profila un rallentamento della crescita Usa e una Fed più prudente sui tassi...

Elezioni MidTerm USA - i Mercati attendono i risultati : ecco gli scenari possibili : I mercati finanziari stanno attendendo con grande passione quanto accadrà al termine delle Elezioni MidTerm USA , che potrebbero cambiare gli scenari politici della più grande economia del mondo, producendo degli impatti più meno evidenti sulle principali Borse mondiali. Il clima di attesa è per il momento confermato da un andamento contrastato delle Borse asiatiche, e da aperture "tese"...

Pil - ecco perché la crescita zero spaventa i Mercati : Non è tanto lo zero a preoccupare gli investitori. Quanto l’effetto del rallentamento economico, già visibile nel 2018, sul 2019: anno in cui il Governo gioca la sua partita sulla crescita. ...

Rating e Mercati globali : ecco da dove arrivano i pericoli per l’Italia : Il giorno dopo in cui Standard & Poor’s ha “graziato” l’Italia, declassando solo l’outlook ma non il Rating, ci si accorge che i pericoli arrivano da altrove: dalle Borse globali che continuano a crollare. ecco perché...

Non uno di meno!Ecco come le ONG aprono la strada alle case farmaceutiche nei Mercati "emergenti" : Per quel che riguarda la scienza medica, avrei molti dubbi sulla sua innocuità. Tutte quelle pilloline per abbassare colesterolo, pressione e glicemia, per esempio, non sono affatto prive di effetti ...

Spread alle stelle - ecco cosa temono i Mercati e quali conseguenze avrà : Riprende in massa la fuga degli investitori dai titoli italiani. Lo stesso presidente della Bce Mario Draghi ha spiegato...

Italia e Spagna - due Manovre agli antipodi. Ecco perché Mercati e osservatori premiano la visione di socialisti e Podemos : Prima che qualcuno, da Palazzo Chigi, alzi il dito e dica 'visto? Facciamo come la Spagna' è bene tirare una riga per terra e chiarire che la manovra di bilancio del duo Lega-5Stelle in Italia e ...

Borse - ecco perché i Mercati sono tornati sull’ottovolante : L’economia è in ripresa e le società quotate a Wall Street si preparano a un’altra stagione di utili record, perché allora è tornata ai massimi la volatilità? L’impennata dei tassi Usa ha provocato contraccolpi pesanti in Borsa perché si teme che un’eccessivo rialzo dei rendimenti dei Treasury possa spingere una parte del mercato preferire questi ultimi alle azioni...

Rischio salmonella - prodotti richiamati dai superMercati : ecco i lotti interessati. La nota del Ministero della Salute : Rischio salmonella negli alimenti presenti nei supermercati italiani. Nello specifico, nei richiami autorizzati in data odierna, si parla di salmonella enterica. Di cosa si tratta? Conosciuta in precedenza come salmonella cholaeresuis, è un batterio gram-negativo, flagellato, a forma di bastoncello che appartiene al genere delle Salmonelle. Molti casi di salmonellosi sono causati da cibo infettato da salmonella enterica, che spesso infetta ...

Ecco come i bond Usa al 3 - 25% stanno stravolgendo i Mercati : La rottura della soglia del 3,2% del Treasury ha avuto un impatto simbolico e pratico molto forte innescando un immediato aumento della volatilità sui mercati finanziari. Dopo il balzo dei rendimenti dei governativi l'80% delle azioni di Wall Street rende meno dei più sicuri titoli di Stato Usa. Questo potrebbe innescare una rotazione dei portafogli...

Diritti tv e nuovi Mercati : ecco la nuova Sky targata Comcast : Chiusa l'era Murdoch, con la nuova proprietà la pay tv punta a consolidare la presenza in Uk, Italia e Germania, guardando anche a nuovi mercati. L'articolo Diritti tv e nuovi mercati: ecco la nuova Sky targata Comcast è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Salmonella nella carne : ritirato lotto dai superMercati. Ecco quale e cosa si rischia : Salmonella nella salsiccia. Le salmonelle sono batteri capaci di causare infezioni sia nell’uomo sia negli animali. Esse sono classificate in quattro gruppi: A, B, C, D, con caratteristiche in parte sovrapponibili. I primi tre gruppi includono le salmonelle responsabili di forme cliniche a prevalente manifestazione gastroenterica a rapida guarigione e sono dette salmonellosi minori o paratifi (S. enteritidis e S. typhimurium). La salmonellosi ...

Rossi (Bankitalia) : "Mercati vuol dire risparmiatori - ecco perché le loro preoccupazioni sono così importanti" : Il problema principale dell'economia italiana è lo spreco di risorse: a costi alti non segue una produzione efficiente. A spiegarlo è il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, nel corso di una lectio magistralis all'Università di Venezia: "L'Italia sa fare un sacco di cose, ma le fa, in complesso, meno e peggio di quanto potrebbe", afferma. Non si dilunga su quale potrebbe essere la soluzione della ...