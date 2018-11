Mayans MC e Sons of Anarchy si incontrano nel gran finale tra colpi di scena e

Mayans MC rinnovata per una seconda stagione : lo spin off di Sons of Anarchy conquista tutti : Grandi novità in arrivo dagli Usa dove Mayans MC è stata rinnovata per una seconda stagione dopo gli ottimi ascolti delle prime settimane. Lo spin of di Sons of Anarchy ha preso il via come osservato speciale da parte di chi ha visto e sognato con la serie madre ma, a quanto pare, alla fine anche i più restii si sono arresi lasciandosi conquistare dalle storie dei Mayans Motorcycle Club e lo stesso Sutter è convinto che il cambiamento ci sia ...

Mayans MC batte Sons of Anarchy : registrati gli ascolti più alti dal febbraio 2016 : FX ha trovato un altro gioiellino su cui fare affidamento e questo è proprio Mayans MC. Lo spin off di Sons of Anarchy visto, all'inizio, come una sorta di copia o di distorsione della serie originale alla fine non solo ha ottenuto il consenso dei fan della serie madre ma anche del grande pubblico che ha premiato la serie con ascolti altissimi. La première di Mayans MC ha battuto addirittura quella di Sons of Anarchy e si è piazzato tra i ...