Maurizio Costanzo commenta il Gf Vip | ecco cosa pensa degli amori nati nella Casa

Gli ospiti della terza puntata del Maurizio Costanzo Show! : Mercoledì 7 novembre alle ore 23.20 terzo appuntamento con il “Maurizio Costanzo Show”. Sul palco degli Studi Voxson in Roma: l’amatissima attrice e showgirl Valeria Marini, l’artista che ha inventato il Rap’n’Roll e che festeggia i suoi 25 anni di carriera J-Ax, il volto Rai Giancarlo Magalli, il figlio d’arte e imprenditore che si occupa di management digitale e musicale Francesco Facchinetti, il cantante Irama vincitore ...

Maurizio Costanzo diventa social : apre il suo primo profilo su Instagram : Maurizio Costanzo sbarca su Instagram L'autorevole firma e pilastro della televisione italiana, Maurizio Costanzo, non si era ancora avvicinato a queto tipo di mondo, e la notizia che si sta battendo ...

Anticipazioni Maurizio Costanzo Show del 7 novembre : Irama tace sulla De Lellis : Prosegue l'appuntamento in seconda serata su Canale 5 con il Maurizio Costanzo Show, la storica trasmissione condotta dal giornalista più amato e to del piccolo schermo televisivo. Mercoledì 7 novembre andra' in onda alle 23.30 la nuova puntata di questa fortunata edizione del talk Show che quest'anno sta ottenendo ottimi risultati d'ascolto con una media di circa un milione di spettatori a settimana e uno share che oscilla tra il 12 e il 14%. ...

Maurizio Costanzo Show - ospiti puntata del 7 novembre : Mercoledì 7 novembre alle ore 23.20 su Canale 5 al via il terzo appuntamento con il Maurizio Costanzo Show, programma di intrattenimento condotto da Maurizio Costanzo. Gli ospiti del Maurizio Costanzo Show del 7 novembre Sul palco degli Studi Voxson in Roma: l’amatissima attrice e Showgirl Valeria Marini, l’artista che ha inventato il Rap’n’Roll e che festeggia i suoi 25 anni di carriera J-Ax, il volto Rai Giancarlo Magalli, il ...

Asia Argento al Maurizio Costanzo Show : 'Dell'amore chi si fida più?' - : "Non escludo che mi farebbe piacere vedere i miei figli lavorare nel mondo dello spettacolo, ma non voglio farli crescere troppo in fretta. Possono avere altre alternative" conclude. Carlo Lanna, il ...

Maurizio Costanzo parole di elogio per Barbara D’Urso : Maurizio Costanzo ha solo grandi parole per Barbara D’Urso. Il giornalista e conduttore, nella propria rubrica sul settimanale “Nuovo”, risponde ad una lettera di una lettrice che non riusciva a spiegarsi le tante critiche ricevute, nel tempo, dalla conduttrice Barbara D’Urso. Maurizio Costanzo in passato aveva criticato Barbara D’Urso per la conduzione del “Grande Fratello 15”, non può che elogiare una conduttrice capace sempre di ...

Maurizio Costanzo elogio a sorpresa per Barbara d’Urso : “Cosa penso di lei” : Barbara d’Urso si appresta a vivere una nuova domenica da protagonista su Canale 5 con il suo talk-show ‘Domenica Live’ con il quale lancia la sfida alla ex amica, divenuta ormai vera e propria rivale, Mara Venier. Nei giorni scorsi, in una lunga intervista concessa al settimanale ‘Oggi’, Barbara d’Urso si è sfogata ammettendo: “A Mara volevo bene e, sono certa, lei ne voleva a me”. Tempi al ...

Maurizio Costanzo : 'Barbara D'Urso? Chi ha successo attira sempre critiche' : Un decano della tv italiana come Maurizio Costanzo riserva grandi elogi a Barbara D'Urso . L'80enne giornalista e conduttore, nella propria rubrica sul settimanale Nuovo, risponde infatti ad una ...

Maurizio Costanzo elogia Barbara D'Urso : «Merita il successo - ma molti sono invidiosi» : Un decano della tv italiana come Maurizio Costanzo riserva solo grandi elogi a Barbara D'Urso . L'80enne giornalista e conduttore, nella propria rubrica sul settimanale Nuovo , risponde infatti ad una ...

Asia Argento al Maurizio Costanzo Show : "Dell euro amore chi si fida più?" : La vita di Asia Argento è ancora sconvolta dall'uragano Jimmy Bennet. L'attrice cerca di parare i colpi ma non è facile convivere con un'accusa di violenza sessuale ai danni di un minore. Accuse ...

Maurizio Costanzo Show - Romina Pover parla della figlia scomparsa : “Ylenia è viva fino a prova contraria” : Ospite al Maurizio Costanzo Show assieme ad Al Bano, Romina Power è tornata a parlare della scomparsa di sua figlia Ylenia. A tirare fuori il discorso è stato Maurizio Costanzo, che ha detto a Romina di ammirare molto la passione con cui continua ad aspettare e a sperare nel ritorno della figlia maggiore, sparita nel nulla nel 1993. Nonostante Al Bano si sia ormai rassegnato alla morte presunta di Ylenia, Romina Power non ha infatti mai smesso ...

Asia Argento al Maurizio Costanzo Show : "Dell’amore chi si fida più?" : La vita di Asia Argento è ancora sconvolta dall"uragano Jimmy Bennet. L"attrice cerca di parare i colpi ma non è facile convivere con un"accusa di violenza sessuale ai danni di un minore. Accuse ovviamente ancora non del tutto formalizzare, ma la gogna mediatica continua senza sosta.Intervenuta mercoledì al Maurizio Costanzo Show, Asia Argento ha snocciolato tutta la sua vita e tutta la sua carriera durante una lunga e accorata intervista. ...

Asia Argento al Maurizio Costanzo Show : "Dell'amore chi si fida più?" : La vita di Asia Argento è ancora sconvolta dall'uragano Jimmy Bennet. L'attrice cerca di parare i colpi ma non è facile convivere con un'accusa di violenza sessuale ai danni di un minore. Accuse ...

Barbara D'Urso - l'incoronazione definitiva di Maurizio Costanzo : 'Vi spiego io perché fa ascolti' : Maurizio Costanzo non fa segreto della sua stima per la collega Barbara D'Urso, usando per lei parole di grande apprezzamento nella rubrica sul settimanale Nuovo. Il veterano della televisione ...