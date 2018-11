lastampa

: Presentato a Villar Dora 'La vita è una maratona', il docufilm sulla primatista valsusina Maura Viceconte - BrunoAndolfatto : Presentato a Villar Dora 'La vita è una maratona', il docufilm sulla primatista valsusina Maura Viceconte - La_Valsusa : Presentato a Villar Dora 'La vita è una maratona', il docufilm sulla primatista valsusina Maura Viceconte - LaStampa : Maura Viceconte, un docufilm sull'olimpionica valsusina che ha un messaggio per i giovani -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Un'occasione per ringraziare chi ha contribuito ai suoi successi sportivi, per ritrovare e conoscere a fondo per la prima volta le compagne-rivali d'un tempo, ma soprattutto un regalo per i suoi 50 ...