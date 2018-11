Mass Effect | Oggi si celebra il N7 Day

Mass Effect Andromeda si aggiunge alla lista dei giochi Xbox One X Enhanced : Oggi, 7 novembre, si festeggia l'N7 Day e anche se non sembra che avremo presto un nuovo gioco della serie Mass Effect visto l'imminente arrivo di Anthem, il giorno celebrativo per il franchise iconico di BioWare ha riservato comunque una sorpresa.Come segnala Comicbook, quando un gioco diventa "Xbox One X Enhanced", significa che è stato revisionato visivamente e in termini di prestazioni per la console premium di Microsoft. Molti titoli più ...

Daredevil - terza stagione con musiche di Mass Effect e Spider-Man : La terza stagione di Daredevil è ora disponibile su Netflix e in tanti stanno notando omaggi al mondo dei videogiochi. Come riporta GameSpot , infatti, la serie Marvel ha 'citato' due perle del gaming quali Mass Effect 3 e Spider-Man. Lo ha fatto utilizzando brani tratti dalle loro colonne ...

Mass Effect : Andromeda non prevedeva un lungo supporto post lancio - a differenza di Anthem : Mass Effect: Andromeda avrebbe dovuto avere alcuni DLC dedicati alla campagna, ma per via della scarsa accoglienza da parte di critica e pubblico del gioco EA non proseguirà con lo sviluppo di qualsivoglia espansione progettata. Ad ogni modo, precisa lo sviluppatore, Mass Effect: Andromeda non avrebbe comunque avuto un supporto post lancio duraturo, il gioco non è stato concepito in questo senso, mentre come sottolinea Gamingbolt la stessa cosa ...

I futuri Mass Effect e Dragon Age non saranno direttamente influenzati da Anthem : Come uno dei titoli principali in arrivo all'inizio del prossimo anno, Anthem di BioWare è già considerato un gioco molto diverso rispetto alle tipiche produzioni di BioWare. Ultimamente, il lead producer Michael Gamble, ha dichiarato che il titolo influenzerà altre importanti serie della compagnia, ora arriva il chiarimento di Casey Hudson, general manager di BioWare, il quale ha affermato che Anthem non avrà un'influenza diretta nella ...

BioWare : Anthem influenzerà i prossimi Dragon Age e Mass Effect : Come riporta VG247.com, il nuovo attesissimo shooter fantascientifico di BioWare, Anthem, non è ancora uscito ma sta già influenzando il modo in cui il team di sviluppo creerà titoli futuri delle serie Dragon Age e Mass Effect.Parlando al PAX West questo fine settimana, il team di BioWare ha detto che la struttura della storia di Anthem, che sarà consegnata come parte di un servizio live che consentirà al team di continuare a scrivere e ...