Marsiglia | trovato sotto le macerie il corpo dell' italiana Simona Carpignano

Marsiglia - “trovato il corpo di Simona Carpignano sotto le macerie” dei palazzi : “E’ stato trovato il corpo di Simona Carpignano “, la 30enne di Taranto che circa sei mesi fa si era trasferita a Marsiglia per trovare lavoro e che viveva in una delle palazzi ne di rue d’Aubagne crollate due giorni fa. L’annuncio arriva da un post sul gruppo Facebook ‘Italiani a Marsiglia ’: “L’hanno vista purtroppo. L’attesa dei genitori, della famiglia, degli amici è finita”, si legge. Il ...

È stato trovato il corpo di una quinta persona morta nel crollo dei due palazzi a Marsiglia : Sotto le macerie dei due palazzi crollati lunedì mattina nel centro di Marsiglia , in Francia, è stato trovato il cadavere di una quinta persona , un uomo. Martedì erano già stati recuperati i corpi di due uomini e due donne; secondo

