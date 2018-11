Marsiglia | il ' derby' di Garcia e Strootman | ' L' Olimpico è casa | con la Lazio è una

A Inzaghi il derby con Garcia - Marsiglia 1 Lazio 3 : A Inzaghi il derby con Garcia, Marsiglia 1 Lazio 3 – La Lazio ha sconfitto il Marsiglia prima nel gioco, poi nel netto risultato. Il derby tra Inzaghi e Rudi Garcia in Coppa Uefa non ha avuto storia, con i biancazzurri padroni in casa altrui, con i francesi a inseguire senza avere idee di come fare. Tra due settimane la partita di ritorno all’Olimpico. Rudi Garcia potrà consultare il solito romanzetto scritto anche oggi nei suoi foglietti, ...

Marsiglia-Lazio - Inzaghi : "Siamo alla pari. Garcia? Nessun derby" : La vittoria di Parma è già in archivio, la Lazio non può fermarsi. Domani al Velodrome di Marsiglia la attende una partita fondamentale, forse decisiva per gli esiti del suo girone di Europa League. '...

Lazio - l'ex Cissé : 'La sfida con il Marsiglia sarà un derby' : Djibril Cissé , ex attaccante di Lazio e Mars iglia, parla della sfida di Europa League tra le sue due ex squadre, fissata per il 25 ottobre. Queste le sue parole a RMC Sport : 'La sfida tra Lazio e Marsiglia avrà il sapore di un derby. Il passato nella Roma di Strootman e Garcia si farà sentire. Oltre ad essere due grandi club, parliamo anche di due tifoserie molto ...