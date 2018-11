Marco Sau | arrestato il fratello | accusato di spaccio di droga e di detenzione di armi

Arrestato il fratello di Marco Sau : custodiva armi e droga : Il fratello di Marco Sau, Davide, è stato Arrestato martedì sera dalla Polizia di Stati di Cagliari. Sarebbe il custode di armi, esplosivi, munizioni e droga per conto di una banda che aveva lo scopo ...

Buon compleanno Monica Vitti - Maurizio Quilici - Marco Sau… : Buon compleanno Monica Vitti, Maurizio Quilici, Marco Sau… …Pupi Avati, Raffaello Cortesini, Olghina di Robilant, Roberto Mazzotta, Lia Tanzi, Nando dalla Chiesa, Sergio Escobar, Teresa de Sio, Dolph Lundgren, Paolo Bargiggia, Bartolomeo Pepe, Matteo Arpe, Milly d’Abbraccio, Cristina Parodi, Stefano Botta, Mattia Rovatti, Alessia Gennari, Giulia Calcaterra… Oggi 3 novembre compiono gli anni: Maurizio Quilici, giornalista; Pietro Miniussi, ex ...

L’Uomo del Giorno : Marco Sau - attaccante del Cagliari - da 7 anni sull’Isola : Marco Sau è nato a Sorgono, il 3 novembre 1987, è un calciatore italiano, attaccante del Cagliari. Nell’estate del 2012 torna al Cagliari dopo essere stato nelle giovanili. Durante questo periodo il Foggia, tramite la finanziaria controllante il club pugliese, deposita al tribunale della stessa città un ricorso contro il Cagliari in modo da ottenere il sequestro del cartellino del giocatore, atto ad impedire l’utilizzo o la ...

Iago Garcia e GianMarco Saurino/ Gli avvocati di “Non dirlo al mio capo 2” si raccontano : Iago Garcia e Gianmarco Saurino sono le new entry della seconda stagione di Non dirlo al mio capo, in onda il giovedì in prima serata su Rai 1.(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 11:20:00 GMT)

Non dirlo al mio capo 2 : la confessione di GianMarco Saurino : Gianmarco Saurino, Non dirlo al mio capo 2: “Sono timido da morire” La seconda stagione di Non dirlo al mio capo si avvia alla conclusione: giovedì 11 ottobre andrà in onda la penultima puntata e il 18 l’ultima. Non dirlo al mio capo 2 ha sbaragliato la concorrenza nelle prime quattro puntate: merito dei protagonisti Lino Guanciale, Vanessa Incontrada e Chiara Francini e delle new entry Aurora Ruffino, Gianmarco Saurino e ...