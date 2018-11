La Ue a Tria : 'Sette giorni per cambiare la Manovra' : Per l'Italia non è il momento di aumentare il deficit e il debito bensì di ridurlo, spiega Dombrovskis, perché l'economia cresce non è depressa. I governi Eurozona sono sulla stessa linea, temono ...

Manovra - Tria stretto tra Lega e M5S : retromarcia sul 2 - 4% impossibile : Le vie che il ministero dell'Economia può provare a percorrere sono essenzialmente due. La prima, partendo dalla ripetuta indicazione del 2,4 per cento come tetto massimo, passa per la sottolineatura ...

Tria fugge da Bruxelles : Ue senza interlocutori per rifare la Manovra : ... è sembrata un apertura di credito al prossimo governo, più che al ministro dell'Economia Giovanni Tria. Ministro che anche ieri, come era già successo al suo primo vertice europeo, è tornato in ...

La Ue a Tria : 'Sette giorni per cambiare la Manovra' : Meno sette. Sette giorni, entro il 13 novembre il governo deve dare una risposta alla Commissione: o modifica il progetto di bilancio, cioè riduce il livello del deficit/pil in termini nominali ...

Manovra - Tria torna a Roma in anticipo L’Ecofin : «Ci attendiamo sviluppi» : Il vicepresidente della Commissione Ue Dombrovskis insiste sulla necessità per l’Italia di rivedere la legge di Bilancio. Ma aggiunge: «Aperti al dialogo». Intanto il ministro dell’economia Tria è andato via da Bruxelles senza parlare coin i giornalisti

Legge di bilancio - stallo Italia-Ue. Tria : “Qualche disaccordo - dialogo continua”. Moscovici : “Aspettiamo Manovra rivista” : Lo scontro tra Italia e commissione Ue sulla Legge di bilancio continua. E la scena vista stamattina ai margini dell’Ecofin a Bruxelles è la stessa di lunedì dopo l’Eurogruppo. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, aveva chiarito al termine dell’incontro con i suoi colleghi europei che “la manovra non cambia“. Ma a rimanere identica è anche la posizione del commissario Ue agli affari economici, Pierre ...

