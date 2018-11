Manovra | il governo alle prese con esame Ue Istat | ' L' economia italiana va al

"Manovra offensiva" - Carabinieri contro il governo : "La Legge di Bilancio appena licenziata dal governo non soddisfa in alcun modo il personale dell'Arma dei Carabinieri. Un'attenta analisi del provvedimento fa emergere l'inesistenza di importanti ...

Carabinieri contro il governo : "La Manovra offende la dignità del personale in uniforme" : Infuocato comunicato stampa del Consiglio Centrale di Rappresentanza Militare (Co.Ce.R.), l'organo che rappresenta il...

Pensioni - Governo fa 'melina' su Quota 100 : Castelli a Boeri 'Manovra non maschilista' : Le ultime notizie sulle Pensioni, ad oggi martedì 6 novembre, sono incentrate, naturalmente, su Quota 100 e sul perfezionamento della misura di anticipo Pensionistico che entrera' in vigore nel prossimo anno. Intanto, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sara' chiamato, nei prossimi giorni, a giocarsi le sue ultime carte con l'Europa. E' chiaro che Pensioni e reddito di cittadinanza sono le due voci che stanno pesando maggiormente sul ...

'Manovra debole - così la spesa non assicura la crescita' : da Assisi Boccia attacca il Governo : L'economia di mercato è sempre rivoluzionaria, ed è dalle rivoluzioni che deriva la ragionevole speranza di un futuro migliore. La stasi non significa certezza. Al contrario, la stasi aumenta l'...

Manovra - nasce Investitalia : struttura di sostegno al governo : ...di avanzamento dei progetti infrastrutturali elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridico di progetti di investimento in collaborazione con i competenti Uffici del Ministero dell'economia ...

Boeri (Inps) : «Segnali di maschilismo nella Manovra del governo» : Secondo il presidente dell’istituto di previdenza la disparità dell’età pensionabile tra uomini e donne e il mancato rifinanziamento del congedo di paternità sono i segnali di questo atteggiamento

Manovra - Padoan : per crescere contano investimenti ma Governo... : Roma, 5 nov., askanews, - Pier Carlo Padoan, ex ministro dell'economia, critica il suo successore al dicastero di via XX settembre per aver cambiato linea rispetto alle strategie di crescita del Paese, alimentando il deficit e scoraggiando gli investimenti, che ...

Manovra - Padoan : per crescere contano investimenti ma Governo... : Roma, 5 nov., askanews, - Pier Carlo Padoan, ex ministro dell'economia, critica il suo successore al dicastero di via XX settembre per aver cambiato linea rispetto alle strategie di crescita del Paese, alimentando il deficit e scoraggiando gli investimenti, che ...

Manovra : altro che incentivi - il governo lotta contro i lavoratori del Sud : Continua la guerra contro i lavoratori da parte dei governi italiani. Per anni abbiamo contestato la politica degli sgravi fiscali alle imprese per le assunzioni a tempo indeterminato con il contratto a tutele crescenti. Abbiamo contestato prima di tutto anche il contratto a tutele crescenti come istituto che stabilizza la precarietà e il decreto Poletti che liberalizzava i contratti a termine rendendo milioni di lavoratori carne da macello. Il ...

Manovra - i conti non tornano : così lo spread si mangia la crescita immaginata dal governo : L'esecutivo prevede di segnare un +1,5% nel corso del 2019, grazie all'extra-deficit che stimolerà l'economia. Ma l'economista Blanchard, ex del Fmi, smonta i piani: anche ammettendo l'effetto benefico delle misure, il caro-rendimenti dei Btp rischia di portare il Paese in Fonte Repubblica.it ...

Manovra - Vittime salva-banche : governo come Pd - promesse tradite : Roma, 3 nov., askanews, - 'Hanno preso un sacco di voti promettendo che avrebbero ridato a tutti, indistintamente, l'intero ammontare del loro investimento perduto, e finalmente, dopo mesi di ...

Manovra - Vittime salva-banche : governo come Pd - promesse tradite : Roma, 3 nov., askanews, - "Hanno preso un sacco di voti promettendo che avrebbero ridato a tutti, indistintamente, l'intero ammontare del loro investimento perduto, e finalmente, dopo mesi di ...

Manovra - Conte : "Cifre? Conta quello che scrive il governo" : 'Non voglio entrare nel merito delle cifre, ma abbiamo detto dall'inizio che esiste la libertà di stampa e ognuno è libero di scrivere ciò che vuole, ma le cifre che Contano sono quelle che scrive il ...

Manovra - Travaglio vs Gualmini (Pd) : “Scoprite la ricetta per la crescita sempre e solo quando non siete più al governo” : “Io preoccupato di questa Manovra? Lo sono come come tutti e come lo ero l’anno scorso, due anni fa, tre anni fa, quando le 6-7 banche che fallirono una dopo l’altra furono lasciate sotto il tappeto”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di Otto e Mezzo (La7). E aggiunge: “All’epoca bisognava raccontare agli italiani che stavamo da Dio, perché c’era il referendum di Renzi. Poi arrivò Gentiloni che ...