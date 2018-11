Maltempo Pavia | il Sesia esonda in Lomellina | paura per il Ticino

meteoweb.eu

: Maltempo, fiume Po: allerta arancione a Pavia, Lodi e Cremona - SkyTG24 : Maltempo, fiume Po: allerta arancione a Pavia, Lodi e Cremona - VigevanoeVita : Maltempo, il Sesia esonda nella notte, attesa la piena del Ticino - Maurizi93527415 : RT @rep_milano: Maltempo, allerta Po in Lombardia: Pavia, Lodi e Cremona sotto osservazione [news aggiornata alle 20:29] -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) La piena dei fiumi nell’area diè oggetto di stretto monitoraggio: ilto nella notte inda Palestro fino a Candia-Breme dove sfocia nel Po. L’allerta resta al secondo livello su tre e riguarda anche il. “Possibile ondata di piena del fiume. In mattinata – spiega il Comune di– è stato deciso di posizionare a titolo precauzionale un divieto di sosta dalle ore 14:00 presso via Milazzo e parte di Piazzale Ghinaglia. Si consiglia ai residenti di parcheggiare in zona Vul, presso piazzale Ghinaglia e presso parco Rossignoli di via Cabella. Le previsioni sono di crescita costante del fiume fino al passaggio dell’ondata di piena del Po prevista per il primo pomeriggio. Sono già state avvisate, come da piano di emergenza comunale, le zone con le cascine e le strade inferiori. Per ora non c’è nessun ...