Maltempo Palermo | ancora senza esito le ricerche del medico scomparso

Ancora Maltempo : tromba marina a Genova foto|video Acqua razionata a Palermo : Nuova allerta in Veneto, Piemonte, Liguria. A Taranto crolla parte di un acquedotto E intanto si fa la conta dei danni: per Confagricoltura oltre due miliardi

Maltempo - acqua razionata a Palermo : Mercoledì 7 Novembre scuole chiuse : Domani scuole chiuse a Palermo a causa del razionamento dell’acqua effetto dell’ultima ondata di Maltempo che ha reso torbida le acque degli invasi della provincia. Terminata, intanto, la fase di svasamento del fango dagli impianti di Poma e Rosamarina. In corso le analisi per verificare possibilita’ di utilizzo dell’acqua. In ogni caso, informa la Protezione civile comunale, la bassa pressione in città durerà, in base ...

Palermo piange le sue vittime del Maltempo : Nella cattedrale i funerali della famiglia di nove persone travolte dal fiume in piena nella villetta di Casteldaccia. I parenti vietano ai proprietari della casa di partecipare alla cerimonia -

Maltempo : arcivescovo Palermo - dolore lacerante - dobbiamo cambiare (2) : (AdnKronos) - "Gesù facci guardare al mondo e agli uomini con i tuoi occhi, con stupore, rispetto, attenzione, amore - dice ancora l'arcivescovo -. Facci abitare la terra da custodi sapienti e da pellegrini impavidi, non da padroni stanziali. Facci avvicinare ad ogni dolore per stendere le mani e to

Maltempo : arcivescovo Palermo - dolore lacerante - dobbiamo cambiare : Palermo, 6 nov. (AdnKronos) - "dobbiamo fermarci, non possiamo proseguire oltre, indifferenti, dinnanzi a tanta sofferenza. dobbiamo 'sentire' queste morti, far nostro questo dolore, com-patirlo, portarlo insieme a quanti ora ne sono schiacciati. dobbiamo cambiare. Tutti. dobbiamo convertirci". E' u

Maltempo Palermo : funerali delle vittime di Casteldaccia - sopravvissuto si sdraia sulle bare di moglie e figli : Giuseppe Giordano, sopravvissuto all’alluvione di Casteldaccia (Palermo), arrivato nella Cattedrale dove si stanno tenendo i funerali delle vittime, si è sdraiato sulle bare dei suoi congiunti. “Lasciatemi stare voglio stare vicino a Rachele, a Federico e a mia moglie. Lasciatemi, voglio stare qui,” ha gridato. Dopo qualche minuto si è alzato e ha fatto venire accanto la figlia sopravvissuta all’alluvione, Asia di 12 ...

Maltempo Palermo - il proprietario della villa di Casteldaccia : “Già alluvionata nel 2008” : La villetta di Casteldaccia (Palermo) dove nella notte tra sabato e domenica hanno perso la vita 9 persone, era già stata devastata da un’esondazione del fiume Milicia: lo ha raccontato a Repubblica il proprietario, Antonino Pace, un impiegato di 57 anni. “Il fiume – racconta Pace – andò in piena e invase tutto, il giardino, la casa, distrusse tutti i mobili, fece un sacco di danni. Ho perso tutto, non ho avuto nessun ...

Maltempo Palermo : ancora senza esito le ricerche del medico disperso nel Corleonese : Proseguono le ricerche del medico palermitano Giuseppe Liotta, 40 anni, disperso da sabato sera mentre si recava in ospedale a Corleone (Palermo): ieri i soccorritori hanno rinvenuto brandelli di vestiti del pediatra, una cintura, parti di un giubbotto e di pantaloni. La sua auto è stata rinvenuta nel tratto stradale Ficuzza-Corleone, in contrada Raviotta. Le operazioni di ricerca sono coordinate dai Vigili del Fuoco, presenti con unità cinofile ...

Maltempo : veglia di preghiera per le nove salme in chiesa - oggi i funerali a Palermo : Palermo, 6 nov. (AdnKronos) - veglia di preghiera fino a tarda sera nella chiesa Madonna di Lourdes di Palermo per rendere omaggio alle nove vittime dell'alluvione di Casteldaccia (Palermo). Decine di persone hanno partecipato alla veglia per dare conforto a Giuseppe Giordano che nella tragedia ha p

Maltempo Palermo : evacuate abitazioni a Castronovo di Sicilia : La Prefettura di Palermo, che da sabato ha avviato una task force per seguire l’evoluzione del Maltempo, ha reso noto che gli uomini del Genio Civile e dell’Ufficio Tecnico Comunale hanno eseguito un sopralluogo “per la verifica delle condizioni di sicurezza di un costone roccioso prospiciente le riserve idriche comunali” nella zona di Castronovo di Sicilia, nel palermitano “e di alcune abitazioni che, a seguito di ...

Maltempo - alluvione Casteldaccia : veglia di preghiera per le salme in chiesa - oggi i funerali a Palermo : veglia di preghiera ieri nella chiesa Madonna di Lourdes di Palermo per le 9 vittime dell’alluvione di Casteldaccia (Palermo): numerose persone hanno partecipato per esprimere vicinanza anche a Giuseppe Giordano che nella tragedia ha perso tutta la sua famiglia: la moglie, i due figli, di uno e quindici anni, la sorella, il fratello e i genitori. Le salme verranno trasferite in Cattedrale, dove oggi alle 11 saranno celebrati i funerali. Il ...

Maltempo Palermo : il pediatra disperso nel Corleonese “ha sfidato l’allerta meteo per raggiungere l’ospedale” : “Come tutti i siciliani sto seguendo sin dal primo momento con molta apprensione la vicenda del pediatra Giuseppe Liotta che, con straordinario senso del dovere, non ha esitato a mettere in pericolo la sua vita per recarsi sul posto di lavoro“: lo ha dichiarato l’assessore alla Salute Ruggero Razza, in riferimento al pediatra dell’ospedale di Corleone, disperso dopo “aver deciso di sfidare l’allerta meteo per ...

Morti per Maltempo - domani i funerali a Palermo : Abusivismo sotto accusa per la strage causata dai nubifragi nel Palermitano. Aperta un'inchiesta sulla morte delle nove persone annegate in una villetta a Casteldaccia, invasa da un fiume ingrossato ...

Maltempo Palermo - alluvione e vittime a Casteldaccia : “Queste morti si potevano evitare” : “Il dolore è troppo grande, non solo per mio fratello ma per tutti noi. Spero solo che i miei nipoti, mia cognata non abbiamo sofferto troppo. Tutto questo dolore è atroce. Vedere la bara dei miei nipoti, di mio fratello, dei bambini fa troppo male, queste morti si potevano evitare. Anzi, si dovevano evitare, perché i miei familiari si erano riuniti lì solo per festeggiare il ponte di Ognissanti. Invece hanno perso la vita“: lo ha ...