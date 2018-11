Maltempo | isolato Campofelice Fitalia | il sindaco | “Comunità in trappola”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Nuovamente chiusa al transito dopo illa strada Sp 55, con ordinanza della Città metropolitana, che collegadia Mezzojuso e da qui a Palermo. E il paese torna ad essere. “Per non rimanere completamente intrappolati è possibile usare un’altra strada secondaria, la intercomunale 30, ormai a pezzi, dissestata, franata in vari punti, strapiena di avvallamenti, poco più che una trazzera, che collegacon lo scorrimento veloce Palermo Agrigento. Tutto può dirsi tranne che sia una vera strada. Un tratto che può essere percorso a circa 20 km l’ora sfasciando mezza auto e pregando che l’asfalto non sia apra improvvisamente al passaggio dell’auto“, si legge in una nota. Bisogna anche considerare che la Sp 55 è considerata “dalla Protezione civile regionale via di fuga in caso di calamità varie. L’unica via di fuga tenuta in ...