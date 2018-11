Maltempo in Veneto | Bottacin | “Prosegue il ritorno alla normalità”

Il Veneto conta i danni del Maltempo : E' in corso nella regione un censimento delle foreste per stabilire l'entità delle perdite di alberi e piante. Ma si lavora incessantemente per tornare alla normalità e ripristinare viabilità stradale,...

Maltempo Veneto : nessun rischio per la stagione invernale sulle Dolomiti : Nonostante l’ondata di Maltempo devastante dei giorni scorsi, nel territorio del Consorzio Turistico Dolomiti Stars non c’è alcun timore per la stagione invernale: gli impianti di risalita e le piste dei comprensori sciistici Civetta, Falcade-San Pellegrino e Arabba-Marmolada hanno subito danni minimi, in ogni caso risolvibili prima dell’avvio della stagione invernale. Anche le strutture ricettive parzialmente danneggiate ...

Maltempo : Veneto - 500 mln danni nei campi : ANSA, - VENEZIA, 7 NOV - Il Maltempo di questi giorni ha provocato ai terreni agricoli in Veneto un danno complessivo che la Coldiretti stima in almeno 500 milioni di euro. Se il conto totale ...

Allerta meteo arancione al Nord/ Maltempo ultime notizie - emergenza piogge in Piemonte - Veneto e Lombardia - IlSussidiario.net : Maltempo, Allerta meteo arancione al Nord: sarà emergenza piogge in Piemonte, Veneto e Lombardia, giornata di rovesci in gran parte dell'Italia

Maltempo in Veneto - Zaia 'Poteri speciali per pulizia boschi' : La priorità adesso è ripulire i boschi veneti spazzati via da vento e frane. Per questo il governatore del Veneto, Luca Zaia, dopo aver chiesto lo stato di emergenza per la regione devastata dal ...

Maltempo : Veneto in ginocchio - si moltiplicano le donazioni private (2) : (AdnKronos) - “A nome di tutti i Veneti che in questi giorni stanno soffrendo – ha detto Zaia – esprimo la mia gratitudine a questa Azienda tutta veneta, ai suoi titolari e ai dipendenti che, con il loro gesto, hanno detto di essere una famiglia ricca di valori, prima che un’impresa di successo. A l

Maltempo : Veneto in ginocchio - si moltiplicano le donazioni private : Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - Si moltiplicano le donazioni da parte di privati per aiutare le popolazioni colpite dal grave Maltempo che ha messo in ginocchio il Veneto. Oggi è stata la volta della Concessionaria Carraro Spa di Susegana, presente in Veneto e in Friuli con le sue 10 filiali, che ha c

Maltempo in Veneto - Altopiano di Asiago : Avepa censirà i boschi : “Sarà l’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura, utilizzando anche droni e satelliti, a censire, con precisione scientifica, i danni subiti dai boschi di larici e abeti dell’Altopiano di Asiago. Le prime stime dicono che la tempesta di fine ottobre che si è abbattuta sul Veneto abbia lasciato a terra dai 300 ai 400 mila metri cubi di legname”. L’assessore regionale all’agricoltura del Veneto, Giuseppe ...

Maltempo Veneto : fatti brillare due massi di 20 metri cubi : Due enormi massi di 20 metri cubi ciascuno, precipitati l’uno in un torrente e l’altro su una strada a causa del Maltempo, sono stati fatti brillare dai tecnici del Soccorso Alpino e speleologico gli specialisti ‘disostruttori’ del Soccorso alpino. La prima roccia era caduta sotto il ponte del torrente Rio Rosse, nei pressi di Rocca Pietore, e ostruiva il passaggio dell’acqua causando un tappo pericoloso per ...

Allerta Meteo Veneto : ancora Maltempo per le prossime ore : Non e’ ancora finito lo stato di criticita’ idraulica e idrogeologica in Veneto, dopo la grave ondata di maltempo che ha travolto il territorio. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha infatti emesso un nuovo bollettino, valevole fino alle ore 14.00 di giovedi’ 8 novembre, nel quale si dichiara l’Allerta arancione nel Bacino Idrografico Po-Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso Adige in ...

Maltempo : assessore veneto - l'emergenza non è ancora terminata - ma ci rialzeremo (3) : (AdnKronos) - Bottacin nel suo dettagliato intervento ha inoltre più volte sottolineato il suo grazie a tutti quelli che hanno collaborato: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Enel, Terna, Anas, veneto strade, servizi tecnici di telefonia, Bim-Gsp, le ditte private che hanno operato per conto

Maltempo : assessore veneto - l'emergenza non è ancora terminata - ma ci rialzeremo (2) : (AdnKronos) - Ammontano invece a 497 i km di strade statali, provinciali e regionali chiuse, senza contare quelle comunali di cui mancano i dati in quanto i comuni, soprattutto i più colpiti, non sono ancora in grado di quantificare i danni sulla rete di loro competenza. Sono poi centinaia i metri d

Maltempo : assessore Veneto - per Altopiano Avepa censirà boschi da pulire e riparare (2) : (AdnKronos) - “Tra le ipotesi allo studio c’è anche quella di affidare a Veneto Agricoltura il ruolo di gestore unico della commercializzazione del legname recuperato – ha prospettato l’assessore – in modo di regolare il mercato e di evitare gli effetti distorti della libera concorrenza. Ma sarà il

Maltempo : assessore Veneto - per Altopiano Avepa censirà boschi da pulire e riparare : Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - “Sarà l’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura, utilizzando anche droni e satelliti, a censire, con precisione scientifica, i danni subiti dai boschi di larici e abeti dell’Altopiano di Asiago. Le prime stime dicono che la tempesta di fine ottobre che si è abb