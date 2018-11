Maltempo in Trentino | branco di lupi in fuga Le immagini riprese dal biologo vicino ad

Maltempo - la Protezione civile del Trentino in Veneto : TRENTO. La Protezione civile trentina opererà in Veneto nelle zone colpite dal Maltempo di Gosaldo, nell'alto Agordino e nel Bellunese. Al momento sono partiti nove vigili del fuoco permanenti mentre ...

Maltempo Trentino - Codacons : “Attenzione alla raccolta fondi” : “Numerose sono le iniziative di solidarieta’ avviate in questi giorni a seguito del Maltempo per sostenere il Trentino Alto Adige colpito da allagamenti ed esondazioni e i territori che hanno subito danni ambientali ingenti. Propositi lodevoli dove tuttavia rischiano di annidarsi soggetti senza scrupoli che speculano sulla bonta’ degli italiani, carpendone la buona fede”. Lo scrive in una nota Codacons che invita la ...

Maltempo Trentino - Sat : pericolo sui sentieri : La Societa’ alpinistica tridentina (Sat) invita gli escursionisti a “valutare attentamente e con responsabilità l’opportunità’ di intraprendere ovunque escursioni lungo i sentieri”. Frane, smottamenti, schianti di alberi, piene di rivi e torrenti, piani di calpesti’o deformati o erosi possono rendere estremamente pericoloso, se non impossibile, il transito lungo alcuni itinerari, avverte la Sat che sottolinea ...

Maltempo Trentino : a Dimaro ridotta la ‘zona rossa’ : A Dimaro la zona compresa tra via Gole e via Tonale (la statale 42), compresa la parte immediatamente a nord della statale, e’ ora accessibile alla popolazione. Il sindaco Andrea Lazzaroni ha firmato il provvedimento con cui e’ stata rideterminata la “zona rossa”. E’ questa la decisione principale adottata oggi nel corso della riunione che si e’ tenuta presso la Provincia autonoma di Trento, alla presenza del ...

Maltempo - Alpi distrutte : “danni inestimabili” in Trentino Alto Adige - e adesso scatta l’allarme frane e valanghe : Danni ambientali ingenti e seri pericoli per il prossimo futuro: la situazione in Trentino Alto Adige è critica e il Maltempo sembra ancora non voler dare tregua a montagne disboscate e valli rase al suolo. Come ha spiegato ai micerofoni di MeteoWeb Linda Martinello, guida ambientale escursionistica che opera proprio in alcune delle zone più colpite, “i danni maggiori sono legati a quanto causato dal vento: intere foreste di abete rosso ...

Trentino - Veneto e Friuli dopo i danni del Maltempo : «Venite - a Natale saremo pronti» : I danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoI danni del maltempo in VenetoEnrico Fariselli è partito dalla zona di Ravenna alle 5 di domenica mattina. Alle 8 e 30 è arrivato sopra ad Alleghe, in Veneto, dove ha casa l’amico che accompagnava. Davanti si è trovato un paesaggio che non riconosceva più pur avendoci ...

Maltempo : Negri (Afi) - Stato coordini recupero legname abbattuto in Trentino - Veneto e Fvg (2) : (AdnKronos) - Non è solo un grande passo il recupero, per AFI "è il prerequisito indispensabile per poter parlare in futuro di piani forestali. Perché un altro tema caro all’ Associazione Forestale Italiana è quello della prevenzione: tornare a usare la foresta come elemento preventivo consapevoli c

Maltempo : Negri (Afi) - Stato coordini recupero legname abbattuto in Trentino - Veneto e Fvg : Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - "Quattordici milioni di alberi abbattuti dal Maltempo, dicono i dati. E a terra c’è tanto legno quanto ne viene abbattuto in 10 anni. La drammatica realtà di questi ultimi giorni è ferma nelle immagini di distruzione che accomunano Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli,

Maltempo Trentino : la richiesta di emergenza stima i danni per 300 milioni : Ammonta complessivamente a 250/300 milioni la prima stima dei danni subiti dal Trentino a causa della recente, eccezionale ondata di Maltempo: circa 100 milioni il danno patito da foreste e agricoltura, 25 dalle strade, 5 dagli impianti sciistici, e piu’ di un centinaio da soggetti pubblici e privati (famiglie e imprese) a causa della pioggia, del fango e degli scoperchiamenti. La stima delle sofferenze patite dal territorio, peraltro non ...

Maltempo : riaperta la statale del passo San Pellegrino che collega il Trentino a Belluno : riaperta la strada statale 346 del passo San Pellegrino, che collega il Trentino alla provincia di Belluno. Lo comunica l’Ufficio gestione strade della Provincia di Trento. L’attuale situazione della rete viaria del Trentino presenta ancora 27 strade interrotte da frane, esondazioni, smottamenti, schianto di alberi o pericolo per caduta massi. Sono 11 le strade chiuse nel Trentino orientale, otto quelle chiuse nella parte ...

Maltempo Trentino : ancora 50 sfollati a Dimaro : In Trentino il numero degli sfollati è sceso a 51, tutti a Dimaro, in val di Sole: lo rende noto la Provincia precisando che per quanto riguarda i trasporti questa mattina è stata riaperta la tratta ferroviaria Male’-Mezzana. Da lunedì possibile che venga ripristinato il transito dei treni sull’intera tratta. L'articolo Maltempo Trentino: ancora 50 sfollati a Dimaro sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - ancora una vittima in Trentino Alto Adige [NOME e DETTAGLI] : La folgorazione e’ stata talmente forte che non gli ha lasciato scampo. Il Trentino Alto Adige conta la sesta vittima a seguito della violenta ondata di Maltempo dei giorni scorsi. E’ deceduto infatti nel reparto rianimazione dell’ospedale “Santa Chiara” di Trento l’uomo che lunedi’ era stato colpito da un fulmine mentre stava lavorando in una casetta di proprieta’ della famiglia adibita a deposito ...

Maltempo : cessata allerta in Trentino : La Protezione civile del Trentino ha emesso l’avviso di cessata allerta, che sarà in vigore a partire dalla prossima mezzanotte. Con la cessata allerta sono revocate tutte le prescrizioni emanate con l’avviso di allerta ordinaria (gialla) emesso ieri alle ore 18.15. Le previsioni meteo per i prossimi due giorni indicano assenza di precipitazioni significative con ampie schiarite e tratti soleggiati. Lo comunica la Provincia di ...

Maltempo - Borrelli : “Il Trentino ha agito con tempestività” : “Il Trentino ha agito con tempestività e competenza nel momento dell’emergenza, offrendo ai cittadini la risposta adeguata ai bisogni. A voi va il ringraziamento personale e dell’intera nazione per quanto avete fatto e per l’impegno che metterete nell’opera ricostruzione”. Lo ha detto il capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, durante sopralluogo in Trentino sui luoghi danneggiati ...