Maltempo | Conte smentisce il ministro dell’Ambiente sui fondi Bei

Maltempo - Conte : “900 milioni in tre anni contro il dissesto idrogeologico” : “Alla risoluzione delle emergenze sul dissesto idrogeologico saranno destinati 900mln per il triennio”. Lo ha detto Giuseppe Conte nel question time alla Camera. “Il fondo concorrerà con le risorse ordinarie del ministero dell’Ambiente per 350mln di euro“, ha poi aggiunto il premier spiegando ancora: “Punteremo, per un intervento strutturale, sul Piano nazionale che io stesso sto elaborando con il ministero ...

Maltempo - Conte : “Domani dichiareremo lo stato di emergenza. 153 milioni alle Regioni colpite” : Il presidente Giuseppe Conte ha annunciato che nella mattinata di domani il Consiglio dei ministri dichiarerà "lo stato di emergenza per tutte le Regioni che lo hanno chiesto". Il Cdm destinerà 53,5 milioni dal fondo per le spese impreviste e altri 100 milioni di euro dal fondo esigenze indifferibili. .Continua a leggere

Maltempo - Conte : “In settimana Cdm per lo stato d’emergenza” : A Palermo «ho trovato una situazione molto critica» e «la Sicilia sarà tra le Regioni per le quali delibereremo lo stato d’emergenza in cdm, un cdm che si terrà in settimana e che non era prefissato ma che si terrà in via straordinaria». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa congiunta col primo ministro della Repubblica...

Maltempo : Conte - governo concentrato su opere di riammodernamento infrastrutture : Palermo, 4 nov. (AdnKronos) - "La macchina dei soccorsi è intervenuta prontamente, non mi stanco di ringraziare la macchina della Protezione civile e di tutti i corpi coinvolti nel soccorso". Così il premier Giuseppe Conte parlando con i cronisti a Palermo dopo la riunione in Prefettura. "Bisogna ri

Maltempo - Conte 'Un miliardo contro il dissesto'. Salvini 'Colpa dell ambientalismo da salotto'. Pd 'Ha fatto condono - taccia' : ... ma dobbiamo innanzitutto sostenere chi ha perso tutto in poche ore dopo anni di lavoro e sacrifici', scrive su Facebook il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, dei Cinquestelle. E aggiunge: '...