Maltempo | allagamenti e frane | chiuse strade nel Lecchese

Maltempo Sicilia : chiusi tratti stradali per allagamenti : A causa del Maltempo che ha investito la Sicilia, permangono criticità in riferimento alla viabilità. Sulla strada statale 118 “Corleonese Agrigentina” permane la chiusura di un tratto compreso tra il km 0,200 e il km 44,600 in provincia di Palermo; prosegue anche la chiusura del tratto di strada statale 188 Dir “Centro Occidentale Sicula” nel tratto compreso tra le localita’ Bisaquino (22,200) e Campo Fiorito ...

Maltempo Calabria : gravi allagamenti a Simeri e sulla ss106 : Dopo aver colpito duramente la Sicilia, fra la giornata di ieri e la nottata la perturbazione è risalita verso lo Ionio e la Calabria, apportando su quest'ultima regione forte Maltempo e...

Maltempo - allagamenti a Roma : chiuso un tratto in via Collatina : chiuso un tratto di via Collatina, alla periferia di Roma, a causa di un allagamento per le forti piogge. Sul posto la polizia locale. La strada è chiusa da via Longoni a via Capranesi. L'articolo Maltempo, allagamenti a Roma: chiuso un tratto in via Collatina sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - allagamenti in Calabria : dirottato aereo diretto a Lamezia : Giornata di intenso Maltempo in Calabria, interessata da violente piogge e allagamenti che stanno causando piccoli smottamenti, corsi d’acqua sorvegliati speciali e un volo diretto all’aeroporto di Lamezia Terme dirottato a Catania. Con lo stato di allerta arancione diramato ieri dalla Protezione civile, nuovo fine settimana di disagi soprattutto nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro e Vibo Valentia. A Reggio e provincia la ...

Maltempo - allagamenti ed esondazioni : la Sicilia sott'acqua : La Sicilia ha pagato a caro prezzo l'ondata di Maltempo che da giorni si abbatte sull'Italia. La giornata di sabato 3 novembre, caratterizzata dall'allerta rossa nell'area nordoccidentale dell'isola, ...

Maltempo - allagamenti nel Trapanese : fiumi sorvegliati speciali - numerosi alberi caduti : Situazione di forte Maltempo in Sicilia, dove pioggia e vento stanno interessando diverse zone della regione nella quale permane, per oggi, un’allerta rossa della protezione civile. Resta massima l’attenzione nel Trapanese. Il Maltempo non dà tregua e dopo una mattina con precipitazioni deboli, intorno alle 13 un violento temporale si è abbattuto soprattutto nella zona di Marsala, trasformando diverse strade in fiumi e creando ...

Maltempo Sicilia : frane e allagamenti a Petralia Soprana - “danni ingenti” : Situazione critica in provincia di Palermo, a Petralia Soprana, dove ieri a causa del Maltempo il fiume Salso è esondato nei pressi della frazione Raffo: si registrano strade completamente invase dal fang, frane e allagamenti. “I danni sono ingenti e le difficoltà altrettanto“, dichiara il sindaco Pietro Macaluso che per oggi ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado a seguito dell’allerta ...

Maltempo Campania : allagamenti e fango sulle strade nel Napoletano : allagamenti sulle strade nel Napoletano, invase dal fango, a causa delle piogge battenti della notte e delle prime ore del mattina: situazione critica a Licola dove l’acqua ha allagato la stazione e i binari della Circumflegrea con interruzione dei collegamenti con il terminal di Napoli-Montesanto. allagamenti a Pozzuoli nella zona litoranea a via Napoli e nella zona alta, a Bacoli nella zona di Cuma, Fusaro e Miliscola, dove un ...

Maltempo : temporali ed esondazioni in Sicilia - allagamenti e strade in tilt : Il Maltempo sta determinando numerose criticità in Sicilia, soprattutto nelle province di Palermo, Agrigento e Trapani. A causa di temporali ed esondazioni, si registrano numerose chiusure e conseguenti disagi sulle strade. Nel dettaglio: provvisoriamente chiuso al traffico il tratto della statale 189 “della Valle dei Platani”, nel territorio Lercara Friddi (Palermo), invaso dall’acqua; chiusura sulla statale 115 “Sud ...

Maltempo Roma : allagamenti e sottopassaggi chiusi : A causa della pioggia che sta interessando nuovamente Roma in queste ore, si segnala qualche allagamento e alcuni sottopassaggi chiusi: si registra un allagamento prima del viadotto della Magliana. chiusi al momento il sottopasso di via di Decima, nei pressi di via Cristoforo Colombo e di via Caduti della Resistenza. L'articolo Maltempo Roma: allagamenti e sottopassaggi chiusi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : forte pioggia a Palermo - allagamenti e auto bloccate : Piogge torrenziali dalla notte su Palermo: decine le richieste di soccorso ai vigili del fuoco. In queste ore si sono verificati numerosi allagamenti di locali a piano terra e molte auto sono rimaste bloccate in sottopassi. I pompieri sono intervenuti per liberare gli automobilisti intrappolati dall’acqua che ha trasformato le strade in fiumi e le piazze in laghi. L'articolo Maltempo Sicilia: forte pioggia a Palermo, allagamenti e auto ...

Trombe d'aria e allagamenti : cinque morti e un disperso per il Maltempo : In Liguria osservati speciali l'area del torrente Polcevera e del Ponte Morandi. Roma sono stati oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco - Continua l'ondata di maltempo ancora domani su tutto lo ...

Trombe d'aria e allagamenti : quattro morti e un disperso per il Maltempo : In Liguria osservati speciali l'area del torrente Polcevera e del Ponte Morandi. Roma sono stati oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco - Continua l'ondata di maltempo ancora domani su tutto lo ...

Maltempo Livorno : anomalo innalzamento del livello dell’acqua nei canali - allagamenti : anomalo innalzamento del livello dell’acqua nei canali che si spingono all’interno di Livorno, a causa del vento di libeccio e della pressione del mare: si è registrato un innalzamento di circa 60 cm, tale da allagare le cantine. L’aumento del livello dell’acqua è dovuto all’immissione dell’acqua dal porto e dall’impossibilita’ di un pieno sbocco in mare per via delle onde contrarie. L'articolo ...