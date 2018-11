Maltempo | al lavoro task force per il ripristino dei boschi del Trentino

Maltempo - così la tragedia può diventare un'opportunità : "35mila posti di lavoro" : Ci sono tutte le condizioni per trasformare una tragedia in grandi opportunità per la ripresa di un Paese che ha fatto della...

Maltempo - Coldiretti : 35mila nuovi posti di lavoro dalla riscossa del bosco italiano : Trentacinquemila nuovi posti di lavoro potrebbero nascere dalla riscossa del bosco italiano con l’aumento del prelievo del legname dai boschi che oggi coprono una superficie record di 10,9 milioni di ettari, praticamente raddoppiata rispetto all’Unità d’Italia quando era pari ad appena 5,6 milioni di ettari. È quanto emerge dal Piano di rinascita delle foreste italiane presentato della Coldiretti che ha convocato la task force sull’emergenza ...

Lavoro. Pescatori di Santa Gilla fermi per via del Maltempo : Il Sindaco incontra i rappresentanti dei Pescatori di Santa Gilla. Si è tenuto in Piazza Palazzo un incontro tra il Sindaco Metropolitano Massimo Zedda e alcuni rappresentanti del Consorzio Ittico di ...

Maltempo : assessore Jesolo - al lavoro da giorni - spiaggia tornerà come prima : Jesolo (Ve), 6 nov. (AdnKronos) - Il Maltempo della scorsa settimana e le mareggiate che hanno colpito il litorale jesolano hanno certamente prodotto i loro effetti negativi, con erosione della spiaggia e deposito di tonnellate di rifiuti, la cui quantificazione è in corso, ma l’amministrazione comu

Maltempo Calabria : situazione in miglioramento - notte di lavoro per i vigili del fuoco : In Calabria, dopo i violenti nubifragi di domenica e di ieri mattina nella parte ionica, la situazione meteo è in miglioramento. Nella notte i vigili del fuoco hanno operato nella zona di Simeri Mare, dove l’esondazione di un torrente ha causato l’allagamento di centinaia di villette: i pompieri hanno prosciugato, con idrovore, le strade invase dall’acqua e i piani bassi di diverse abitazioni. Numerosi ieri i soccorsi nei ...

Maltempo Sardegna : gravi danni a Oristano - squadre a lavoroper superare l’emergenza : Il Maltempo degli ultimi giorni ha provocato numerosi e gravi danni in tutto il territorio comunale di Oristano. Il Comune ha attivato tutte le risorse di cui dispone, umane, tecniche e organizzative, per risolvere tutti i problemi e superare l’emergenza. “Le squadre del Comune, della ‘Oristano servizi’ e della società ‘Formula Ambiente’ e la Polizia locale – spiega il Sindaco Andrea Lutzu -, stanno ...

Maltempo nel Catanzarese - vigili del fuoco al lavoro per prosciugare acqua e rimuovere fango - VIDEO - : Proseguono gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco nei villaggi di Simeri Mare, nel Catanzarese. La zona è stata sommersa d'acqua dopo le abbondanti piogge della nottata. Questa mattina sono ...

Maltempo - a Loano istituito un "tavolo di lavoro" per l'emergenza spiagge : Il settore turistico ed in particolare quello balneare rappresentano una risorsa fondamentale per l'economia di tutta la Liguria ed è perciò dovere di ciascun Comune fare quanto in proprio potere per ...

EMERGENZA Maltempo - ESERCITO AL LAVORO PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA´ IN PROVINCIA DI PALERMO : PALERMO, 4 novembre 2018. Nelle prime ore di questa mattina la prefettura di PALERMO ha chiesto l'intervento dell'ESERCITO per il RIPRISTINO DELLA viabilità delle arterie stradali che permettono di ...

Maltempo Sicilia : Anas al lavoro per il ripristino della viabilità : Prosegue il lavoro di personale e mezzi Anas sulla viabilità della Sicilia interrotta dal Maltempo e per ripristinare le condizioni di percorribilità sulle rete stradale in gestione. E’ temporaneamente chiusa in via precauzionale la strada statale 113 ‘Settentrionale sicula’ al km 239,000 per consentire verifiche su un ponticello interessato dalla piena di un corso d’acqua. Per un evento franoso è inoltre chiusa al traffico la strada ...

Maltempo Sicilia - molti comuni isolati : Esercito al lavoro : “L’Esercito è già intervenuto” in Sicilia per fare fronte all’emergenza Maltempo delle ultime ore. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti a Palermo al termine di un vertice in Prefettura. L’Esercito, ha spiegato, “è già pienamente coinvolto, in Prefettura i rappresentanti dell’Esercito erano al tavolo, sta già assicurando il ripristino del sistema di ...

Maltempo e polemiche sui selfie - Salvini : me ne frego e lavoro : Roma, 4 nov., askanews, - 'Se vado, mi criticano perché vado. Se non vado, mi criticano perché non vado. Se sono triste non va bene, se sorrido non va bene. Se commento un fatto mi attaccano perché lo ...

Maltempo Palermo : Esercito al lavoro per il ripristino della viabilità : Nelle prime ore di questa mattina la prefettura di Palermo ha chiesto l’intervento dell’Esercito per il ripristino della viabilità delle arterie stradali che permettono di raggiungere i comuni di Bisacquino, Campofiorito, Corleone e Vicari. Una squadra di ripristino viabilità del 4° reggimento genio di Palermo, assetto specialistico dedicato alle pubbliche calamità della brigata Aosta, è prontamente intervenuta con un veicolo multiruolo VM 90, ...

Maltempo Rapallo : team speciale al lavoro per recuperare i beni negli yacht distrutti : In questa prima fase dei lavori il team sta procedendo a recuperare i beni e documenti sulle imbarcazioni non affondate e sta eseguendo la mappatura dei fondali per garantire l'uscita delle barche ...