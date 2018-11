Maltempo | agricoltura in ginocchio | la mappa regione per regione

Maltempo : nel 2018 in agricoltura persi 750 milioni per eventi estremi : Salgono a oltre 750 milioni di euro i danni provocati quest’anno alle campagne dagli eventi estremi, con nubifragi, trombe d’aria, fulmini, bombe d’acqua, grandinate, ma anche siccità, che hanno colpito a macchia di leopardo la penisola. Il risultato sono coltivazioni distrutte, alberi abbattuti, serre, stalle e aziende danneggiate, frane e alluvioni. “Siamo di fronte a una evidente tendenza tropicalizzazione che – sottolinea la ...

Maltempo - Coldiretti - oltre 150 milioni di danni in agricoltura : Dopo il pesante il bilancio delle vittime causate dal Maltempo che si è abbattuto sull'Italia ora non rimane che contare i danni. Un conto salatissimo che porterebbe la cifra complessiva nell'ordine ...

Maltempo : oltre 150 milioni di danni all’agricoltura : Raffiche di vento, nubifragi, esondazioni, trombe d’aria e grandinate hanno colpito pesantemente l’agricoltura con danni che superano i 150 milioni di euro tra ulivi secolari sradicati, coltivazioni distrutte, semine perdute, campi allagati, muri crollati, serre distrutte, stalle ed edifici rurali scoperchiati, ma anche problemi alla viabilità provocati da frane e smottamenti. E’ quanto emerge dal primo bilancio sugli effetti della violenta ...

Maltempo : Confagricoltura Belluno - disastro per decine di stalle e aziende agricole (2) : (AdnKronos) - Modesto De Cet, titolare della più grossa azienda di vacche da latte nel Bellunese, che conta 380 capi di bestiame e si trova a Feltre, ha visto il finimondo: “Siamo ancora vivi e mi sembra quasi impossibile, mai vista una cosa del genere – racconta -. Ero fuori, mi sono riparato in un

Maltempo - pioggia e vento su tutta l’Italia : “E’ stato di calamità per l’agricoltura” : stato di calamità per l’agricoltura con ulivi secolari sradicati, coltivazioni distrutte, campi allagati, muri crollati, trombe d’aria e grandine su aziende, serre e stalle con animali sfollati e mandrie isolate. E’ quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti sugli effetti della violenta ondata di Maltempo che sta colpendo l’Italia da nord a sud, dalla Sardegna alla Puglia, dalla Liguria al Veneto, dalla Toscana alla Sardegna, dalla ...

Maltempo Piemonte : dopo la siccità di settembre e il Maltempo di questo giorni c’è apprensione per l’agricoltura : Resta alta l’attenzione nell’Alessandrino per l’ondata di maltempo e c’e’ apprensione nel mondo agricolo. ‘Sorvegliati speciali’ i fiumi Tanaro e Bormida lungo gli argini per il rischio di esondazioni e allagamenti. “Il maltempo – afferma il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco – si abbatte in un autunno in cui a settembre sono cadute addirittura il 61% in meno di ...

Maltempo Calabria - 4 morti per frana a Crotone : l’imprenditore Marrelli attivo nel settore della sanità e dell’agricoltura : Massimo Marrelli, l’imprenditore deceduto oggi insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta in provincia di Crotone, era a capo di un gruppo specializzato nel settore della sanità ma attivo anche in altri campi. Medico odontoiatra, era sposato con Antonella Stasi, vicepresidente della regione Calabria dal 2010 al 2014, e dal 29 aprile al 9 dicembre del 2014, presidente facente ...

Maltempo - è stato di calamità per l'agricoltura italiana : L'Italia " conclude la Coldiretti " si colloca tra i dieci Paesi più colpiti al mondo per alluvioni, siccità, tempeste, ondate di calore e terremoti che nel periodo considerato a livello planetario ...

Maltempo - Coldiretti Lazio : con la grandinata record gravi danni all’agricoltura : “Il violento temporale di ieri sera ha causato gravi danni all’agricoltura in tutto il Lazio e soprattutto nell’area metropolitana di Roma“: lo rende noto Coldiretti Lazio. “Migliaia di imprese si sono ritrovate con ortaggi sommersi, alberi abbattuti e serre danneggiate. Colpito in particolare il settore olivicolo, all’inizio di una campagna olearia che gia’ si preannunciava con un calo record di ...

Maltempo : calamità per l’agricoltura italiana - milioni di danni : “E’ calamità per l’agricoltura italiana con l’ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia da nord a sud, con perdite per milioni di euro alle coltivazioni e alle infrastrutture nelle campagne“: è quanto emerge da un primo monitoraggio effettuato dalla Coldiretti sulle conseguenze delle tempeste di pioggia, vento e grandine che hanno colpito l’Italia dalla Lombardia al Lazio all’Emilia Romagna, dall’Abruzzo alla Sicilia con ...

Maltempo Sicilia - Coldiretti : parte la conta dei danni - calamità per l’agricoltura : Con il ritorno del bel tempo è partita la conta dei danni dell’alluvione che ha colpito la Sicilia, con perdite per milioni di euro alle coltivazioni e alle infrastrutture nelle campagne, dove ora è necessario avviare le procedure per la dichiarazione dello stato di calamità. E’ quanto emerge da un primo monitoraggio effettuato dalla Coldiretti sull’ondata di Maltempo che ha colpito il territorio Siciliano, con chilometri di agrumi e ortaggi ...

Maltempo : 600 milioni di euro di danni all’agricoltura nel 2018 : Superano i 600 milioni di euro dall’inizio dell’anno i danni causati dal Maltempo all’agricoltura in Italia con campi sommersi, aziende e stalle isolate, raccolti distrutti e animali morti. E’ quanto emerge da una rilevazione di Coldiretti in relazione all’ultimo nubifragio che ha colpito la Sicilia a Catania, Palagonia, Scordia e Ramacca dove sono state colpite le coltivazioni di agrumi con danni fino al 100% del raccolto e ...

Maltempo - alluvione in Calabria : per Confagricoltura “la conta dei danni sarà lunga” : “La conta dei danni sara’ certamente lunga, perche’ devastante e’ stato l’evento climatico del 4 ottobre scorso; in tutta la Calabria – afferma il presidente di Confagricoltura regionale, Alberto Statti – abbiamo registrato situazioni critiche ma e’ soprattutto nella Piana di Lamezia Terme che le intense precipitazioni – unite ad una evidente non piena operativita’ del sistema di ...

Maltempo Calabria : “100 milioni di danni all’agricoltura” : La recente ondata di Maltempo abbattutasi sulla Calabria ha comportato danni al comparto agricolo che, secondo una prima stima, ammontano a cento milioni di euro. A riferirlo, in una nota, è Coldiretti Calabria. “Ingentissimi sono i danni – sostiene Pietro Molinaro, presidente della Coldiretti regionale – alle colture, alle strutture aziendali ed alle infrastrutture rurali che necessariamente devono essere ripristinate per ...