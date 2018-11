Maltempo | acqua alta a Venezia | massima di marea a 99 cm

Ancora Maltempo : tromba marina a Genova foto|video Acqua razionata a Palermo : Nuova allerta in Veneto, Piemonte, Liguria. A Taranto crolla parte di un acquedotto E intanto si fa la conta dei danni: per Confagricoltura oltre due miliardi

Maltempo Sicilia - Musumeci : disposta la pulitura di 80 corsi d’acqua : “Da parte del governo e da parte della comunita’ Siciliana rinnovo i sentimenti di cordoglio alle famiglie delle vittime morte in maniera assurda. Ho preferito partecipare al funerale in maniera assai discreta come peraltro e’ mio costume e credo che, dopo avere reso omaggio alle vittime, abbiamo il dovere di chiederci di chi sono le responsabilita’ e di fare di tutto per evitare il ripetersi di queste tragedia con la ...

Maltempo - acqua razionata a Palermo : Mercoledì 7 Novembre scuole chiuse : Domani scuole chiuse a Palermo a causa del razionamento dell’acqua effetto dell’ultima ondata di Maltempo che ha reso torbida le acque degli invasi della provincia. Terminata, intanto, la fase di svasamento del fango dagli impianti di Poma e Rosamarina. In corso le analisi per verificare possibilita’ di utilizzo dell’acqua. In ogni caso, informa la Protezione civile comunale, la bassa pressione in città durerà, in base ...

Maltempo nel Catanzarese - vigili del fuoco al lavoro per prosciugare acqua e rimuovere fango - VIDEO - : Proseguono gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco nei villaggi di Simeri Mare, nel Catanzarese. La zona è stata sommersa d'acqua dopo le abbondanti piogge della nottata. Questa mattina sono ...

Maltempo Sicilia - la forza dell'acqua travolge case e uccide 9 persone : Tutta la Sicilia è in ginocchio ormai da diverso tempo a causa del Maltempo, ieri notte nella provincia di Palermo si è consumata l'ennesima tragedia: 10 persone sono morte a causa dello straripamento di un fiume. Una furia d'acqua ha improvvisamente travolto e sommerso una casa, così come avvenuto anche a Casteldaccia Palermo dove un'intera famiglia è stata completamente sommersa e quindi rimasta uccisa. Maltempo, la Sicilia messa in ginocchio ...

Maltempo - bomba d'acqua nel Catanzarese : 12.23 Una violenta bomba d'acqua ha colpito il Catanzarese, allagando completamente la statale 106ionica, che è stata parzialmente chiusa. La pioggia, caduta anche nella notte, si è abbattuta in modo copioso nell' area tra Catanzaro lido e Botricello. Più critica la situazione nel territorio di Simeri mare,dove molte abitazioni sono allagate.Alcune persone sono sui tetti.Decine di automobilisi sono rimasti bloccati con le auto nell'acqua alta ...

Maltempo - disastro in Calabria per un violento nubifragio sulla jonica : Simeri sott’acqua - gente in fuga sui tetti [FOTO] : 1/17 ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : punta massima di 107 cm : Il Centro maree del Comune di Venezia ha reso noto che oggi la massima di marea si è fermata a 107 cm, alle 08:50. Era atteso un picco di acqua alta di 110-115 cm. Il vento di scirocco fermo nel basso Adriatico ha contribuito ad abbassare il livello di marea previsto. L'articolo Maltempo, acqua alta a Venezia: punta massima di 107 cm sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : acqua torbida - interrotta l’erogazione a Palermo : A causa del grado di torbidità dell’acqua dell’invaso Rosamaria, i tecnici dell’Amap, l’azienda acquedotti del Comune di Palermo, stanno interrompendo l’approvvigionamento idrico da quell’invaso, dopo aver interrotto quello dal Poma e dallo Jato. Al fine di garantire i rifornimenti di emergenza previsti dalla legge per scuole, ospedali e caserme si rende necessario una ulteriore riduzione di pressione alla ...

Maltempo - nubifragio nel Reggino : situazione critica a Bagaladi - l’acqua travolge le auto [VIDEO LIVE] : Domenica di violento Maltempo nel Reggino, interessato da violente piogge e nubifragi. Tra le zone maggiormente colpite c’è Bagaladi, dove le piogge hanno travolto auto e strade. Ecco delle immagini e VIDEO LIVE. Calabria, forte Maltempo nel Reggino: piogge e inondazioni a Bagaladi [VIDEO] Disastro a Bagaladi (RC), violento nubifragio: l’acqua travolge le auto [VIDEO] Forte Maltempo a Bagaladi, nel Reggino: strade allagate e disagi ...

Maltempo - alluvione a Palermo : i corpi delle vittime di Casteldaccia “violentati” da acqua e detriti : 1/37 LaPresse/Guglielmo Mangiapane ...

Maltempo Sicilia - il video della fuga dal ristorante invaso dall'acqua - : Il locale in provincia di Palermo è stato invaso dall'acqua e dal fango a causa delle forti piogge. I dipendenti hanno ripreso con un cellulare i momenti in cui sono dovuti scappare e poi hanno ...

Maltempo - allagamenti ed esondazioni : la Sicilia sott'acqua : La Sicilia ha pagato a caro prezzo l'ondata di Maltempo che da giorni si abbatte sull'Italia. La giornata di sabato 3 novembre, caratterizzata dall'allerta rossa nell'area nordoccidentale dell'isola, ...

Maltempo - disastrosa alluvione in Sicilia : apocalisse d’acqua e fango - 12 morti e un disperso. Le drammatiche FOTO da Casteldaccia e i NOMI delle vittime : 1/26 ...