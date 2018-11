Magalli ubiquo tra Berlinguer e Amadeus Ironia sulla Isoardi | Non so cosa le

blogo

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Tre trasmissioni in appena dodici ore, di cui due in onda in contemporanea. Nel giorno in cui gli appassionati attendevano la Maratona Mentana per le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, in Rai c’è qualcuno che ha tentato un’impresa simile, proponendo una staffetta con se stesso.Parliamo di Giancarloche, oltre alla puntata quotidiana de I fatti vostri, in serata si è recato a Cartabianca, ospite del primo blocco tradizionalmente occupato da Mauro Corona. E proprio con l’alpinista il conduttore si è confrontato, affrontando svariati temi, dalle condizioni di Roma alla tenuta del governo gialloverde, passando per il reddito di cittadinanza.tra: "Non sole mancasse, ma ho un sospetto" pubblicato su TVBlog.it 07 novembre 2018 02:27.