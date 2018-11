Macron cerca il riscatto sui campi della Grande Guerra

FRANCIA - RIMPASTO GOVERNO : CASTANER NUOVO MINISTRO INERNI/ Macron ‘cerca’ consensi : ecco i nuovi nomi : FRANCIA , RIMPASTO di GOVERNO . Ultime notizie, CASTANER è il NUOVO MINISTRO dell’interno: sostituirà Gerard Collomb, dimessosi poche settimane fa per una serie di dissensi con Macron (Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 14:22:00 GMT)

Rimpasto di governo in Francia - Macron cerca nuovi consensi : ... Giustizia, , Florence Parly , Forze armate, , Agne's Buzyn , Soiadrieta' e Sanità, , Muriel Pe'nicaud , Lavoro, , Jean-Yves Le Drian , Esteri, , Bruno Le Maire , Economia, , Michel Blanquer , ...

Il reddito di cittadinanza - e non solo - con cui Macron cerca di riconquistare i francesi : Inoltre il governo punta alla creazione di 100 mila ulteriori posti per chi si inserisce nel mondo del lavoro e al potenziamento degli strumenti a disposizione per facilitare il reinserimento dei ...