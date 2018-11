‘M5s | da attivista dico | il chiasso è tanto | ma la sostanza poca Ed è ora di un vero

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Dopo sette mesi dalla nascita del governo giallo-verde, è fondamentale interrogarsi – da opposizione – senza preconcetti per capire dove si va. Quindi, come faccio spesso, cerco il dialogo. Questa volta ho scomodato una mia amica di università, con cui i primi tempi ho condiviso il corso di diritto costituzionale e qualche discussione – anche accesa i primi tempi – sul Pd e sul Movimento 5 Stelle. Lei si chiama Giuliana Falcone ed è una grillina di ferro, di quelle legate ai valori. Che non posso non apprezzare. Per averla disturbata, sono in debito di un caffè. “Terre in concessione gratuita per 20 anni con il terzo figlio e taglio alle risorse del Miur per circa 30 milioni. Due tra le ultime notizie provenienti dal governo, che si aggiungono a una lista non proprio rassicurante. La prima è almeno grottesca, la seconda non è nulla di diverso rispetto alla ...