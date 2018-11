Luigi Di Maio | nella casa di famiglia il primo condono del vicepremier grillino

Luigi Di Maio e la testuggine romana (o alla romanesca?) : la satira di Makkox : Ogni settimana sull'Espresso in esclusiva la striscia del fumettista Marco D'Ambrosio

Matteo Salvini : 'Non accetto ricatti da Luigi Di Maio - sulla prescrizione può saltare tutto' : "Non accetto ricatti". Matteo Salvini è furibondo dopo aver letto i messaggi di Luigi Di Maio: "Che fanno, voteranno contro la fiducia sulla sicurezza? Contro il loro governo? Solo per farmi un dispetto?". Il leader della Lega non teme le minacce, forse anche perché sa di avere lui il coltello dalla parte del manico.--Il ricatto pentastellato è evidente: se la Lega non sostiene lo stop alla prescrizione il M5s non fa passare il decreto sicurezza ...

Giuseppe Conte a Bruno Vespa : 'Noi barbari? Mi piace'. Poi la clamorosa frase sul 'cerbiatto' Luigi Di Maio : 'Questo è un governo rivoluzionario mi dice Luigi Di Maio , con i suoi placidi occhi di cerbiatto mentre l'Europa e i mercati finanziari sono in tempesta. Mi piace la definizione di barbari aggiunge ...

Luigi Di Maio - retroscena Minzolini : la mossa di Marco Travaglio per far cadere il governo Lega-M5s : L'ombra di Marco Travaglio , e delle manette, su Luigi Di Maio . La forzatura del Movimento 5 Stelle sul Dl Anti-corruzione , con lo scontro formale contro la Lega , rappresenta l'estremo tentativo ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la soffiata di Daniela Santanchè ad Augusto Minzolini : 'Così cade il governo' : 'C'è molta fibrillazione nella Lega '. La confidenza, raccolta da Augusto Minzolini , è di Daniela Santanchè , la 'ambasciatrice di Giorgia Meloni' presso Matteo Salvini . Secondo la Pitonessa ex ...

Gaffe di Luigi Di Maio in Cina : come storpia il nome del presidente Xi Jinping : Partiamo dal presupposto che errare è umano, ci mancherebbe, ma l’ultima Gaffe di Luigi Di Maio ci insegna che a volte basterebbe un po’ di preparazione per evitare figuracce. come si suol dire, meglio prevenire che curare. E stavolta, forse, non si può nemmeno parlare di un brutto scherzo fatto dall’emozione, visto che l’errore è stato reiterato. Non solo, come mostra il video, ‘a voce’ (e due volte). Ma anche per iscritto, dal momento che c’è ...

Luigi Di Maio - il sondaggio che lo spazza via : quanti voti perde al Nord. E la fronda M5s... : 'Dobbiamo piantare bandiere e recuperare le nostre battaglie storiche', dice Luigi Di Maio a quei suoi collaboratori in pressing per la fuga degli elettori settentrionali, specialmente tra il mondo ...

Pietro Senaldi - il retroscena : il piano segreto di Matteo Salvini per fare fuori Luigi Di Maio : 'Luigi, stai sereno'. Il bollettino di guerra di Cinquestelle ricorda quello dell' esercito austroungarico la mattina del 4 novembre 1918. Di Maio si sente mancare la terra sotto i piedi, due ...

Le Iene inchiodano Luigi Di Maio : 'Tieni la tessera del Pd - il condono...'. Grillino nel panico : Sbugiardato in diretta nazionale dalle Iene . Il vicepremier Luigi Di Maio è stato avvicinato da Filippo Roma , inviato della trasmissione di Italia 1, che gli ha voluto regalare una tessera del Pd . '...

Luigi Di Maio - crollo nervoso. Retroscena : 'Matteo Salvini vuole far saltare tutto e andare con Berlusconi' : "La Lega ha deciso deliberatamente di alzare tiro: l'obiettivo è indebolire Luigi Di Maio". A parlare, all'agenzia Adnkronos, è un anonimo dirigente del Movimento 5 Stelle ed è la conferma che tra i due partiti della maggioranza l'aria è sempre più irrespirabile, nonostante Matteo Salvini continui a dire che i suoi rapporti con Di Maio siano ottimi e che i due si sentano ogni giorno. Il problema, è che secondo un Retroscena del Giornale sarebbe ...

M55 - Gregorio De Falco a Luigi Di Maio : 'Che fai mi cacci? Anche tu sei a scadenza...' : ... afferma l' esponente pentastellato, 'inoltre si dovrebbe tenere presente che nel Movimento non c' è spazio per professionismi della politica. Qualcuno si dovrebbe ricordare che il secondo mandato è ...

Giancarlo Giorgetti e Giuseppe Conte - il vertice non risolve. Luigi Di Maio non si fida - una voce nella Lega : Il vertice notturno a Palazzo Chigi tra Giuseppe Conte e Giancarlo Giorgetti viene presentato come un 'incontro chiarificatore'. Ma i problemi, tra Lega e M5s , sono ancora tutti sul tavolo e non ...

La Zanzara - Vittorio Sgarbi umilia Luigi Di Maio : 'Benito Mussolini e tutti i ministri fascisti meglio di lui' : Il fascismo, continua il critico d'arte e sindaco di Sutri, 'non è di per sé il male, il fascismo è una scelta politica discutibile e sbagliata, è in assoluto un errore dell'umanità la persecuzione ...

Parole da separati in casa. Luigi Di Maio : "C'è un Contratto - se c’è chi dubita è un rischio per tutti" : Parole da separati in casa. Noi e Loro. Il Movimento 5 Stelle e la Lega, chi vuole il reddito di cittadinanza e chi non manca di esprimere molti dubbi sui costi e sull'efficacia della proposta chiave del programma pentastellato, confluita nel Contratto di Governo. Luigi Di Maio parla al Corriere della Sera e avverte Matteo Salvini che il reddito di cittadinanza s'ha da fare, o la coalizione non ha più senso."Siamo stati sempre chiari, Il ...