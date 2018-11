L' onda rainbow sul Congresso | record di eletti Lgbt alle elezioni di Midterm

huffingtonpost

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Un'sulamericano. Il voto diha portato nelle due aule del parlamento americano un numerodi candidati gay. Ma anche sulle poltrone di Governatori. Ad esempio, Jared Polis, democratico, eletto governatore dello Stato del Colorado: è la prima volta che gli Stati Uniti eleggono alla guida dello Stato un politico apertamente gay. Filantropo e imprenditore, deputato alla Camera dei rappresentanti, Polis era stato anche il primo uomo apertamente omosessuale ad essere eletto al. In Oregon, ha nuovamente vinto Kate Brown per la poltrona di Governatore, anche lei candidata.C'è poi Sharice Davids del Kansas, prima donna nativa americana eletta in. Avvocatessa appassionata di arti marziali, lesbica, sarà anche la prima rappresentante del Kansas dichiaratamente omosessuale. Chris Pappas è il primo membro del ...