Lo United batte la Juventus | Mourinho provoca i tifosi bianconeri

(Di giovedì 8 novembre 2018) Josési è preso la sua personale rivincita suidellae l'ha fatto nel migliore dei modi: a tempo ormai scaduto. I, in vantaggio per 1-0 grazie al gran gol siglato da Cristiano Ronaldo, hanno sprecato diverse chance per chiudere la partita e alla fine sono stati beffati dai Red Devils grazie a Mata e all'autorete di Alex Sandro. Laha perso dunque una grande chance per qualificarsi agli ottavi di finale con il pubblico dell'Allianz Stadium gelato dalla rimonta dello.Al triplice fischio, insultato in tutti i modi per tutti e novanta i minuti dai sostenitori della, si è rivolto in segnotorio portandosi la mano all'orecchio come a dire: "Non vi sento più!". Bonucci è subito andato a riprendere lo Special One per il suo gesto ritenuto eccessivo. A fine gara, l'ex tecnico dell'Inter ha parlato ai microfoni di Sky e ...