LIVE Karate | Mondiali 2018 in DIRETTA | Luigi Busà in Finale! Laura Pasqua combatterà per

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : Luigi Busà in Finale! Laura Pasqua in semifinale nei -61 kg. Delusione Sara Cardin : esce agli ottavi : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : ultima giornata. Rosario Ruggiero in semifinale nel karate - medaglia sicura! Attesa per Martina La Piana - in finale per l’oro nella boxe! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (giovedì 18 ottobre), ultima giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Fari puntati sulla nostra Martina La Piana che si giocherà l’oro nel pugilato, categoria 51 kg, andando a rimpinguare un tesoretto di medaglie non indifferente della nostra spedizione a questi Giochi. Da osservare con attenzione inoltre quanto saprà fare Rosario Ruggiero nel ...

