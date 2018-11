Live Esondazione Lago Maggiore

retemeteoamatori

: Maltempo Reggio Calabria, situazione critica nella Piana di Gioia Tauro: il Budello ai limiti di esondazione, allag… - infoitinterno : Maltempo Reggio Calabria, situazione critica nella Piana di Gioia Tauro: il Budello ai limiti di esondazione, allag… - CicciuM : Maltempo Reggio Calabria, situazione critica nella Piana di Gioia Tauro: il Budello ai limiti di esondazione, allag… - PeppeNiko82 : News by Network PN: 'Maltempo Reggio Calabria, situazione critica nella Piana di Gioia Tauro: il Budello ai limiti… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Continuano gli effetti di questa fase di Maltempo, già ieri avevamo visto l’del Po nelle campagne a sud di Torino. Per il resto della regione vi è un deflusso regolare dei fiumi senza particolari criticità e il Po inizia ad abbassarsi dillo. Altri problemi si registrano questa mattina a Verbania dove, il lungodi Pallanza, sta subendo l’del. Immagini in diretta Nel Veneto e in Trentino Alto-Adige, si continua a ripristinare le problematiche come vediamo da questo video, da San Giacomo frazione di Ortisei. Qui il forte vento aveva distrutto parte della linea elettrica lasciando molte case senza elettricità. Strommasten per Hubschrauber versetzt – line per la corrente elettrica ripristinata a San. GiacomoOggi hanno ristabilito la linea di corrente elettrica per la nostra frazione. Ma quanto sono bravi!!! E poi ...