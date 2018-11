Lite tra Asia Argento e la madre per la relazione con Corona | volano gli insulti

Bayern Monaco - Lite tra Salihamidzic e un calciatore : ecco cos’è successo : In casa Bayern Monaco le acque rimangono agitate, nonostante il riavvicinamento alla vetta in Bundesliga e il primo posto nel girone di Champions League. A contribuire a creare caos ci ha pensato il solito James Rodriguez che, dopo lo sfogo nei confronti dell’allenatore Niko Kovac, ha avuto un battibecco anche col direttore sportivo Hasan Salihamidzic. L’episodio, stando alla Bild, risale allo scorso 27 ottobre quando, in ...

Miss Bumbum - scoppia la Lite tra le concorrenti dopo la finale : “Il tuo culo è rifatto”. E volano “stracci” tra le ragazze : Caos all’edizione annuale di Miss Bumbum, in Brasile, dove una concorrente, scivolata fuori dal podio, se l’è presa con la vincitrice. La ragazza, Aline Uva, 27 anni, ha strappato la fascia di Ellen Santana, 31 anni. “Sei rifatta, come le altre. Merito io la vittoria”. “Mi hai strappato la fascia, ma non il titolo. Bisogna saper perdere” ha risposto Santana, che ha improvvisato un balletto davanti alla ...

"Sia più cauto" - "Parlo con Tria". È Lite tra Conte e Moscovici : E nell'occasione non ha mancato di toccare tutti i temi caldi dell'attualità politica. Si va dall'emergenza mantempo alla fiducia sul dl Sicurezza , passando - ovviamente - per il botta e risposta ...

Grande Fratello Vip news - Lite tra Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè : “Tua figlia è una nana” | Video : Il buongiorno si vede dal mattino. Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e l’aria pesante si avverte dalle prime ore della giornata. I due nominati, Alessandro Cecchi Paone e Maria Monsè, sono stati protagonisti di una lite al sorgere del sole. La donna accusa il suo coinquilino di aver espresso una frase sgradevole nei confronti della figlia Perla. Cecchi Paone, però, si è difeso, dicendo che stava scherzando ...

La strage del fiume killer - il governo chiede fondi all'Ue ma è Lite sul condono : Quando servono soldi, il governo diventa super europeista. Un miliardo per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Quaranta per il ministro dell'Interno Matteo Salvini. D'altra...

''Vi fate comprare'' : Lite tra Zazzaroni e l'arbitro! : Sui problemi di moralità del mondo arbitrale... beh, ne parlo da anni, senza essere ascoltato. Adesso interessa? Saluti'. Zazzaroni: 'Marelli, il secondo grande editore che ho avuto , Guerin sportivo,...

"L'Italia è nostra" - "Sei uno str..." Scoppia la Lite sul treno a Napoli : A bordo di un treno della Cricumvesuviana di Napoli si è consumato un acceso scambio di battute tra un ragazzo e una passeggera. A quanto pare il giovane avrebbe insultato dei pakistani che si trovavano a bordo del vagone usando frasi come "l'Italia è nostra" e "sì, sono razzista". I pakistani avrebbero ascoltato in silenzio le parole che il ragazzo avrebbe rivolto loro. Ma ad un tratto sarebbe intervenuta una passeggera che averbbe risposto a ...

MotoGP – La Ducati implode - Lite tra Dovizioso e Lorenzo : il tweet di Jorge è al vetriolo! : Lorenzo e Dovizioso non se le mandano a dire a suon di dichiarazioni e tweet che spaccano internamente la Ducati negli ultimi mesi di permanenza di Jorge-- Lorenzo e Dovizioso sembrano proprio non amarsi. Dopo le dichiarazioni del Dovi di stamane, non si è fatta attendere la risposta di Jorge. In mattinata il pilota italiano aveva mandato messaggi non proprio concilianti: “non so i dettagli, ho sentito un po’ di cose, quindi non voglio ...

MotoGp - boom in Ducati - Lite tra Lorenzo e Dovizioso : tweet al vetriolo di Jorge! : Lorenzo e Dovizioso non se le mandano a dire a suon di dichiarazioni e tweet che spaccano internamente la Ducati negli ultimi mesi di permanenza di Jorge Lorenzo e Dovizioso sembrano proprio non amarsi. Dopo le dichiarazioni del Dovi di stamane, non si è fatta attendere la risposta di Jorge: “non so i dettagli, ho sentito un po’ di cose, quindi non voglio entrare in questa cosa qua, situazioni un po’ strane che capitano spesso in Ducati o ...

Cina - Lite tra autista e passeggera : bus precipita nel fiume (VIDEO) : In Cina, più precisamente a Chongqing, si è verificato un terribile episodio dalle gravi conseguenze. Domenica scorsa, infatti, un autobus è precipitato nel fiume Yangtze, causando ben 13 morti e due dispersi. La cosa più assurda della faccenda è che la tragedia è avvenuta a causa di un litigio tra il conducente dell'autobus ed una passeggera che sono arrivati alle mani. Nella giornata odierna è stato diffuso un filmato di otto secondi che ...

Pomeriggio Cinque - amicizia al capolinea tra Francesca Cipriani e la Marchesa D'Aragona : la Lite per un uomo : Nella diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 29 ottobre a ritornare all'interno della casa è stata la Marchesa D'Aragona che ha voluto dire in faccia tutto quello che pensava dei suoi ormai ex ...

Lite su Twitter tra Isabella Rauti e Gianni Alemanno su Pino Rauti : Lite social tra Isabella Rauti e il quasi ex marito Gianni Alemanno : oggetto del contendere la memoria del padre di lei, Pino Rauti. A scatenare le ire dell'ex First Lady del Campidoglio, oggi vice-...

Calcio - Qualificazioni Europei Under 17 : gli azzurrini travolgono 3-0 la Croazia e passano alla fase éLite da primi nel girone : La Nazionale italiana Under 17 di Calcio ha battuto 3-0 la Croazia, chiudendo così a punteggio pieno la prima fase di qualificazione agli Europei. La squadra di Carmine Nunziata, dopo aver travolto Andorra 7-0 e poi l’Armenia 3-0, ha fatto valere la propria superiorità anche al Gradski stadion di Sinj contro i padroni di casa. A sbloccare il risultato è stato ancora una volta Nicolò Cudrig, che al 34’ ha realizzato la quarta rete del torneo. Gli ...

Stasera Italia - Lite tra Alessandra Mussolini e Andrea Romano su Piazzale Loreto : Accesissimo scontro, ieri 1 novembre su Rete 4, a Stasera Italia . Si sono scornati Andrea Romano del Pd e Alessandra Mussolini . Tema, non proprio d'attualità: Piazzale Loreto. Il piddino, incalzato ...