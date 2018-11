L' Italia perde un altro pezzo di storia | dopo quasi 160 anni chiude la

Sondaggi elettorali - per gli Italiani il vero capo del governo è Salvini : M5s perde consensi : Salvini straccia Conte e Di Maio: secondo il Sondaggio realizzato da Demos per la Repubblica è il leader della Lega il vero capo del governo M5s-Lega, nettamente staccati sia il presidente del Consiglio che il suo altro vice. In calo i consensi dell'esecutivo, con il M5s che perde quasi il 2% in un mese.Continua a leggere

Maratona New York 2018 : Sara Dossena rinuncia - assente per infortunio. L’Italia perde la sua top runner : Sara Dossena non parteciperà alla Maratona di New York 2018 che si correrà domenica 4 novembre. L’azzurra non sarà per le strade della Grande Mela a causa di un risentimento all’adduttore destro accusato durante i Campionati Italiani di mezza che si erano disputati una decina di giorni fa, la bergamasca fatica a poggiare il piede correttamente e ha dunque deciso di non presentarsi al via sul Ponte di Verrazzano tra poco più di 48 ...

Costo carburanti in aumento in Italia - e intanto il diesel perde terreno in Europa : E’ davvero consistente il rincaro sui carburanti registrato nell’ultimo anno: nei primi nove mesi del 2018 la spesa degli Italiani per l’acquisto di benzina e gasolio è stata di ben 43,7 miliardi, con un incremento sullo stesso periodo del 2017 di 3,5 miliardi (+8,7%). Un aumento solo parzialmente dovuto alla crescita dei consumi registrata nel medesimo periodo e pari a un +2,1%. Secondo le elaborazioni del Centro Studi Promotor, il ...

[L'analisi] Ecco chi pagherà davvero il salvataggio di AlItalia - che perde un milione di euro al giorno : Per Alitalia, è stato il giorno dei No. Si è tirata fuori Lufthansa, Eni e Leonardo, l'ex Finmeccanica, hanno fatto sapere di non volerne saper nulla e, se qualcuno pensava di attingere alla Cassa ...

Fs - Lufthansa e Cdp. Il piano per salvare AlItalia perde pezzi : Incrocia le dita Luigi Di Maio quando i giornalisti gli chiedono se il governo è vicino a una soluzione su Alitalia, compagnia aerea di stato plurisalvata e di nuovo prossima al fallimento. Risponde con un gesto, ma di fatto non commenta quanto è atteso per domani, quando scadrà il termine per prese

Manovra - Marcello Veneziani : 'Se altri paesi seguono l'esempio Italiano - l'Ue perde il comando' : 'Se passa la Manovra del governo italiano, e ancora peggio se non devasta l'economia come viene preannunciato a qualsiasi ora, viene delegittimato l'establishment tecno-finanziario-capital- ...

Secondo Toti Forza Italia perde perché "è diventata snob" : Come si fa "a dire che lo spread è il nostro migliore alleato dopo che l'abbiamo denunciato come un imbroglio?": se lo chiede il governatore della Liguria, Giovanni Toti, in un'intervista alla Stampa in cui accusa Forza Italia di "snobismo" e la invita a rinnovarsi. "Io dico che serve un luogo vero di confronto, dove si scelgono i dirigenti, in modo largo e partecipato. Non certo i congressini delle ...

È vero che AlItalia perde quanto guadagna Ferrovie dello Stato? : Le perdite di Alitalia Sulle perdite di Alitalia negli ultimi anni possiamo fare riferimento a quanto scritto per ilSussidiario.net dal professor Ugo Arrigo, docente di scienza delle finanze dell'...

Upb : economia Italiana perde colpi e cresce l'incertezza : L'economia italiana 'perde colpi e cresce l'incertezza': si avvertono segnali di rallentamento ciclico e si profila un progressivo indebolimento della ripresa. Una ripresa, sul futuro della quale pesa ...

Pallavolo - finisce il sogno delle ragazze azzurre : l’Italia perde 2-3 contro la Serbia Live| Foto : Il sogno delle ragazze di Mazzanti, si infrange contro la squadra slava che sotto di 2 set a uno compie un vero prodigio distruggendo le azzurre grazie alla Boskovic

Sale rischio Italia - Borsa perde quasi il 2% e Spread ai massimi di 5 anni : Un declassamento di un gradino spingerebbe la qualità creditizia della terza economia in area euro a un passo dal livello spazzatura, junk, e con ogni probabilità alimenterebbe un ulteriore selloff ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : Italia - beata gioventù. Con la Cina la sana incoscienza di chi non ha nulla da perdere… : La Nazionale più giovane dei Mondiali 2018 di Volley femminile, appena 23 anni di media e tutto il futuro davanti, accompagnato però da un presente già luccicante e da tante speranze. Questa è l’Italia della beata gioventù, quella che ha saputo conquistarsi l’accesso alle semifinali a suon di vittorie (ben dieci in altrettante partite), quella che anche se impegnata lontanissima da casa ha saputo scaldare i cuori di un Paese intero e ...

Francesca Piccinini annuncia il ritiro - la pallavolo Italiana 'perde' una delle sue schiacciatrici più rappresentative : Al Festival dello Sport di Trento la schiacciatrice del AGIL Volley Novara ha annunciato il ritiro a fine stagione. 'Questo sarà il mio ultimo anno da giocatrice " : ha detto Francesca Piccinini ...

Francesca Piccinini annuncia il ritiro - la pallavolo Italiana ‘perde’ una delle sue schiacciatrici più rappresentative : Dopo 26 anni di carriera nella pallavolo Francesca Piccinini annuncia il ritiro a fine stagione, la schiacciatrice del Novara ha deciso di dire ‘basta’ a 40 anni Un pezzo storico della pallavolo azzurra sta per dire addio al volley. Francesca Piccinini, dopo 26 anni di onorata carriera, un Mondiale ed un Europeo in bacheca, ha deciso di dire addio allo sport che l’ha resa grande e tante soddisfazioni le ha regalato. Al ...