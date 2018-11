L' intervento al cuore si fa senza bisturi | primo caso al mondo

intervento al cuore senza bisturi - a Treviso il primo al mondo : L'Emodinamica e la Cardiologia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso hanno salvato la vita a una paziente di 64 anni "chiudendo un foro all'interno del cuore con una molletta adattata per il caso ...

Senato - Napolitano in aula per la prima volta dopo l'intervento al cuore : Giorgio Napolitano è tornato per la prima volta in Senato dopo l'intervento al cuore dello scorso aprile. Il presidente emerito è stato accolto dagli applausi e dal messaggio della presidente di ...

Fedez e Chiara Ferragni. intervento per il loro bimbo : “Vedere bambini soffrire mi fa fermare il cuore” Guarda le FOTO : “Oggi Leo si è dovuto sottoporre ad un piccolo e veloce Intervento per risolvere un lieve problema di udito, nulla L'articolo Fedez e Chiara Ferragni. Intervento per il loro bimbo: “Vedere bambini soffrire mi fa fermare il cuore” Guarda le FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Chirurgia : intervento innovativo per chiusura forame ovale nel cuore : intervento innovativo eseguito per la prima volta in Piemonte nel laboratorio di Emodinamica della Cardiologia a Rivoli: si tratta di un particolare intervento di chiusura del forame ovale pervio in una paziente di 21 anni che è stata dimessa il giorno successivo completamente guarita. “Il forame ovale pervio del setto interatriale è in pratica un piccolo foro tra l’atrio destro e l’atrio sinistro del cuore; è una condizione ...