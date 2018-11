L’INFN presenta il Radon Day in occasione del compleanno di Marie Curie

meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Mercoledì 7 novembre, indell’anniversario di nascita di Maria Skłodowska, il progetto RadioLab finanziato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)il “Day”, con una serie di iniziative in varie sedi distribuite in tutta Italia. A Cagliari, in collaborazione con il Dipartimento di Fisica, gli esperti dele dell’ARPA illustrano la problematica legata ale alla sua concentrazione negli edifici. Durante l’evento, cui partecipano gli studenti delle scuole coinvolte da due anni in RadioLab, due studentesse raccontano ai compagni l’esperienza della RadioLab Summer School tenutasi nello scorso settembre a Macugnaga (Piemonte). A seguire, sono programmate attività di laboratorio sulle radiazioni e l’inaugurazione di un’aula del dipartimento dedicata aSkłodowska, destinata alle attività di divulgazione con le scuole. La sezione ...