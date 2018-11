L' inchiesta di Petrolio sul porno La storia della dipendenza di Emanuele | Non

huffingtonpost

(Di mercoledì 7 novembre 2018) "Io magari sono in grado di stare mezz'ora, dopo esser venuto.. e dopo un'ora mi viene già voglia. Ma non una voglia sana, ho una voglia di". A parlare èche, a volto coperto, ha raccontato alle giornaliste Francesca Santolini e Barbara Gubelli, la suadal. Le due giornaliste hanno curato una lungasul mondo hard che andrà in onda persu Rai 1 nella puntata del 17 novembre.Un tema, quella del, che abbraccia diversi aspetti. Da quello economico, visto che l'industria in Italia fattura 993 milioni di euro. A quello psicologico e medico, con esperienze patologiche che sono associabili alle dipendenze più gravi, come quella dal gioco d'azzardo. I numeri sono allarmanti: a soffrirne sono i più giovani (l'80% ha meno di 25 anni). Gli effetti sono assimilabili a quello delle altre dipendenze: isolamento ...