Legge di bilancio 2019 | che fine ha fatto?

Pensioni e Legge di bilancio : nuove critiche su Quota 100 - via libera a opzione donna : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 6 novembre 2018 vedono arrivare nuovi commenti e proiezioni in merito al pensionamento anticipato tramite la Quota 100 [VIDEO]. In particolare, si segnala una possibile perdita rispetto all'assegno ordinario che va dal 5% al 20%. Nel frattempo arriva anche un nuovo annuncio dal Governo rispetto all'avvio della proroga opzione donna. Una misura sulla quale dal CODS Comitato opzione donna Social si ...

Legge di bilancio - stallo Italia-Ue. Tria : “Qualche disaccordo - dialogo continua”. Moscovici : “Aspettiamo manovra rivista” : Lo scontro tra Italia e commissione Ue sulla Legge di bilancio continua. E la scena vista stamattina ai margini dell’Ecofin a Bruxelles è la stessa di lunedì dopo l’Eurogruppo. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, aveva chiarito al termine dell’incontro con i suoi colleghi europei che “la manovra non cambia“. Ma a rimanere identica è anche la posizione del commissario Ue agli affari economici, Pierre ...

Stipendificio selvaggio nella prima Legge di bilancio giallo-verde : La madre degli enti inutili è sempre incinta e nella prima legge di bilancio del governo giallo-verde ci regala un bel parto gemellare. L'articolo 17 della legge di bilancio prevede l'istituzione della "Centrale per la progettazione delle opere pubbliche". Compiti: progettare opere pubbliche, gestire procedure di appalto, eccetera per conto delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati.Costo: 100 milioni di euro ...

Flat tax ripetizioni 2019 : come funziona - novità in Legge di bilancio : La novità era trapelata nei giorni scorsi con la messa in circolazione della bozza di Legge di bilancio 2019: una Flat tax ripetizioni 2019, cioè un’aliquota al 15 per cento per gli insegnanti che danno ripetizioni e lezioni private. “A decorrere dal 1° gennaio 2019, al compenso derivante dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica una imposta ...

Stipendi scuola ultime notizie : Legge di Bilancio 2019 prevede 500 euro annui : La Legge di Bilancio ha stanziato per l’aumento contrattuale dello Stipendio dei dipendenti pubblici, 1,1 miliardi di euro per il 2019 e 1,425 miliardi per il 2020 che diventeranno 1,775 miliardi dal 2021. A conti fatti, nelle buste paga del personale scolastico dovrebbero arrivare circa 500 euro di aumento all’anno, poco più di 40 euro lordi al mese. A darne notizia è l’edizione odierna del quotidiano economico ‘Italia ...

Legge di Bilancio - Tria : “La manovra non cambia - stiamo discutendo”. Moscovici : “Aspettiamo testo rivisto” : La manovra economica dell’Italia “non cambia. stiamo discutendo: dobbiamo rispondere alla Commissione entro il 13 novembre. Non è che rispondo qui”. È questa la posizione del ministro dell’Economia Giovanni Tria al termine del vertice dei ministri delle Finanze dell’Eurozona a Bruxelles. Dopo la bocciatura arrivata dalla Commissione, la Legge di Bilancio italiana è stata infatti al centro dell’incontro e, rispondendo alle ...

Legge di Bilancio - Tria : “La manovra non cambia - stiamo discutendo”. Moscovici : “Nessun compromesso con l’Italia” : La manovra economica dell’Italia “non cambia. stiamo discutendo: dobbiamo rispondere alla Commissione entro il 13 novembre. Non è che rispondo qui”. È questa la posizione del ministro dell’Economia Giovanni Tria al termine del vertice dei ministri delle Finanze dell’Eurozona a Bruxelles. Dopo la bocciatura arrivata dalla Commissione, la Legge di Bilancio italiana è stata infatti al centro dell’incontro e, rispondendo alle ...

Legge di Bilancio - Boeri : “Segnali di maschilismo sul congedo di paternità non rifinanziato e sulle pensioni” : Nella manovra c’è più di una traccia di “maschilismo“. Il giudizio è del presidente Inps Tito Boeri, che intervenendo a un convegno a Bologna ha stigmatizzato il mancato rifinanziamento del congedo di paternità allungato a quattro giorni “che era uno strumento molto importante per promuovere un’uguaglianza di opportunità“. In più, ha spiegato, “favorire l’accesso delle donne al sistema pensionistico” e ...

Tutti gli aumenti di tasse e imposte per i consumatori previsti dalla Legge di Bilancio : La legge di Bilancio porta, come Tutti gli anni, aumenti di tasse e imposte per i contribuenti. Alcuni sono espliciti, come nel caso dell'incremento dei costi delle sigarette (dieci centesimi in più a pacchetto) e delle tasse sul gioco d'azzardo. Altri, invece, sono indiretti: nello specifico è quanto avviene per la possibilità di aumento delle addizionarli Irpef.Continua a leggere

Legge di Bilancio 2019 e Buona Scuola : le differenze : È durata meno di 2 anni la Buona Scuola di Matteo Renzi. Il nuovo governo ha inserito nella bozza della Legge di Bilancio 2019 la “Revisione del sistema di reclutamento dei docenti scolastici”. Con l’approvazione dell’art. 58 il FIT non esisterà più e verrà sostituito da un ‘percorso annuale di formazione iniziale e prova’. A differenza del FIT che prevede un percorso di 3 anni con l’iscrizione a una graduatoria regionale a esaurimento per gli ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 sono spariti dalla Legge di Bilancio : Il governo ha rimandato le promesse che ha usato come cavallo di battaglia durante la campagna elettorale e, a ben vedere, ancora da prima. Non ci sono più tracce del Reddito di cittadinanza e di quota 100 – la riforma delle pensioni – nella legge di Bilancio depositata alla Camera lo scorso primo novembre, con 10 giorni di ritardo.-- Nel testo della manovra resta solo il riferimento al denaro necessario per attuare le due riforme, 16 miliardi ...

Statali - nella Legge di bilancio aumenti da 50 euro al mese : Il primo mini-aumento, in media circa 8 euro lordi al mese, scatterà ad aprile. Da luglio, l'importo salirà a 13-14 euro. Per ora sono queste le uniche certezze che i dipendenti pubblici possono ...

Statali - nella Legge di bilancio aumenti da 50 euro al mese : Il primo mini-aumento, in media circa 8 euro lordi al mese, scatterà ad aprile. Da luglio, l?importo salirà a 13-14 euro. Per ora sono queste le uniche certezze che i dipendenti...

Nuove Legge di bilancio : a rimetterci saranno i dipendenti : La nuova flat tax favorirebbe così tanto i lavoratori autonomi rispetto ai dipendenti? È il quesito su cui " Stasera Italia " ha provato a fare maggiore chiarezza analizzando nello specifico la ...