L' effetto delle elezioni di midterm sulle Borse europee

Vitamina D : ecco il reale effetto sulla densità delle ossa : Una maxi-ricerca pubblicata su “The Lancet Diabetes & Endocrinology” ha concluso che la Vitamina D negli adulti non previene le fratture e le cadute e non migliora la densità delle ossa: “Le linee guida in vigore andrebbero cambiate per riflettere questi risultati. Data la robustezza delle evidenze oggi a disposizione, crediamo inoltre che non sia piu’ giustificabile condurre ulteriori trial clinici sulla Vitamina D ...

5G - quale sarà l’effetto dell’asta da record sui bilanci delle telco : 5G (Getty Images) Dopo aver agguantato le frequenze 5G sul mercato, per le compagnie telefoniche italiane scatta l’ora della contabilità. Per il 2018 lo Stato deve incassare 1,25 miliardi dei 6,55 miliardi raccolti con il bando. In tre mesi le società devono mettere nero su bianco un esborso che farà ballare i risultati finanziari dell’anno. La gara 5G, d’altro canto, si è conclusa con un’offerta complessiva che vale più del doppio della ...

Il soffitto si muove col vento e simula il moto delle onde : l’effetto ipnotico di questo ristorante di lusso è affascinante : Nel sud del Peloponneso, a Costa Navarino, in Grecia, sorge sulla costa il resort di lusso The Romanos. Qui, sul soffitto del ristorante che dà sulla spiaggia, è stata realizzata un’installazione artistica dallo studio K-Studio in cui fogli di tessuto di muovo grazie al vento simulando il moto delle onde del mare. Il video, pubblicato su Instagram, ha però diviso le persone, tra chi lo ritiene nauseante e chi, invece, ipnotico. L'articolo ...

Dieta delle barbabietole per un effetto sgonfiante : La Dieta delle barbabietole è perfetta per tornare in forma in poco tempo, sgonfiando la pancia ed eliminando i chili di troppo. Gustosa e ricca di proprietà, la barbabietola è l’alleato perfetto per dimagrire e disintossicare l’organismo. Questo alimento apporta moltissimi benefici, nella sua polpa soda e compatta infatti sono contenuti ferro, folati, caroteni e vitamine C, B1, B2, B3 e B6. Non solo: contiene anche potassio, calcio, ...

effetto Brexit - Londra perde la corona delle piazze finanziarie mondiali : Il Tower Bridge a Londra (Pixabay) Gli effetti della Brexit sull’economia inglese si fanno sentire. Nella fase di transizione verso la definitiva uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea (stabilita per marzo 2019), la Borsa di Londra perde il suo scettro di principale piazza della finanza mondiale, secondo la 24esima edizione dell’Indice Global Financial Centres (Gfci 24), che a marzo e settembre di ogni anno pubblica una ...