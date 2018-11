Le sanzioni del M5s | decidono i probiviri

Il leghista Borghezio propone all'Europarlamento la revoca delle sanzioni contro la Russia - : L'eurodeputato della Lega Mario Borghezio ha presentato al Parlamento europeo un emendamento per la revocare delle sanzioni contro la Russia. Borghezio ha osservato che le sanzioni non si ottiene ...

Dl Fisco - tecnici del Parlamento : “Chiarire sull’esclusione di sanzioni penali per le dichiarazioni integrative fraudolente” : I tecnici del Parlamento chiedono chiarimenti sul decreto fiscale. Il testo, collegato alla manovra, escluderebbe infatti il carcere per la dichiarazione fraudolenta tramite fatture false, mentre lo manterrebbe per le meno gravi dichiarazione infedele e omessa dichiarazione. “L’esigenza di un chiarimento – afferma il Servizio Studi – potrebbe porsi sulla ragionevolezza della disciplina prevista al comma 9 che, se da un ...

Trump salva l'Italia nella guerra delle sanzioni tra Usa e Iran. Ma l'esenzione per Roma non sarà a costo zero : Alla fine, l'Italia c'è. È nel "G8" degli 8 Paesi che verranno esentati dalle sanzioni Usa a Teheran e che potranno temporaneamente continuare a importare petrolio dall'Iran. Gli altri Paesi sono Cina, India, Corea del Sud, Turchia, Grecia, Giappone e Taiwan. Ad annunciarlo sono il segretario di Stato Usa Mike Pompeo e il segretario al Tesoro Steve Mnuchin. La Grecia è l'unico altro Paese europeo momentaneamente esentato. ...

Iran - esercitazioni militari in risposta al ritorno delle sanzioni Usa : L'Iran deve affrontare una ' situazione di guerra '. È quanto sostenuto dal presidente Iraniano, Hassan Rouhani, a seguito della reintroduzione delle sanzioni degli Stati Uniti all'Iran. Il presidente ...

Le aziende tedesche continuano a patire le conseguenze delle sanzioni contro la Russia - : Per le sanzioni anti-russe la Germania ha perso migliaia di posti di lavoro Stando alle stime dell'istituto, l'economia tedesca perde 727 milioni di dollari al mese a causa delle sanzioni, ovvero lo ...

Iran - proteste contro Usa per il ripristino delle sanzioni : “Morte all’America”. Trump : “Sono le più dure mai imposte” : Sono scesi in piazza a centinaia, bruciando le bandiere Usa al grido di “morte all’America” e sventolando cartelli con le immagini di Donald Trump ridicolizzato. L’Iran è sceso in piazza contro il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nell’anniversario dell’occupazione dell’ambasciata Usa di Teheran e alla vigilia del ripristino delle sanzioni americane dopo l’uscita di Washington dall’accordo sul nucleare. “Saranno ...

Iran - proteste contro Trump per il ripristino delle sanzioni. Bruciate bandiere Usa : “Morte all’America” : Sono scesi in piazza a centinaia, bruciando le bandiere Usa al grido di “morte all’America” e sventolando cartelli con le immagini di Donald Trump ridicolizzato. Così i cittadini dell’Iran, alla vigilia del ripristino delle sanzioni americane dopo l’uscita di Washington dall’accordo sul nucleare, hanno celebrato il 39° anniversario dell’occupazione dell’ambasciata americana di Teheran. Era il 4 ...

sanzioni all'Iran - flop della «tolleranza zero» di Trump : Ovvero che non si poteva impedire a tutto il mondo di acquistare greggio dal quarto esportatore mondiale. Ecco, dunque, che le 'Sanzioni a tolleranza zero' contemplano una lista di 8 Paesi - resi ...

Corea del Nord : governo minaccia di far ripartire piano nucleare se Usa non rimuovono sanzioni : ... il governo torna a parlare della cosiddetta "byongjin", la strategia politica inaugurata nel 2013 e ritirata ad aprile, che prevede lo sviluppo in contemporanea dell'economia e dell'arsenale ...

La Corea del Nord avverte gli Usa : se restano le sanzioni riparte il nucleare : Risale la tensione con Washington. La Corea del Nord minaccia di far ripartire la politica del "byungjin", lo sviluppo parallelo di nucleare ed economia, se gli Usa non risponderanno positivamente alle misure prese da Pyongyang verso la "denuclearizzazione" togliendo le sanzioni economiche. Un commento scritto da Kwon Jong-gun, direttore dell'...

Iran - Trump annuncia il ritorno delle sanzioni degli Usa contro Teheran : È essenziale per la sicurezza dell'Europa, della regine e del mondo intero. In quanto firmatari del Jcpoa siamo impegnati a lavorare, precisamente, per preservare e mantenere dei circuiti finanziari ...

Tensioni Usa-Iran. Trump annuncia il ripristino delle sanzioni : Un netto calo rispetto ai 2,8 milioni del periodo pre-sanzioni, ma comunque una quantità ritenuta sufficiente per tenere in piedi l'economia del Paese.