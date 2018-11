Le funzioni del presidente della Repubblica italiana

Tutto sull’uscita dell’aggiornamento iOS 12.1 il 30 ottobre : orario in Italia e funzioni previste : Ci sono diverse informazioni che possiamo prendere in considerazione già questa mattina per quanto riguarda il nuovo aggiornamento iOS 12.1, come riportato da Apple stessa in uscita oggi 30 ottobre in Italia. Ad esempio, qual è l'orario di uscita e sopratTutto quali sono le funzioni previste che potremo toccare con mano una volta portato a termine il suo download? Dopo alcune informazioni preliminari condivise nella giornata di ieri, sopratTutto ...