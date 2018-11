Le elezioni di Midterm in America

elezioni Midterm - Trump : "Grande vittoria - ora collaboriamo con i democratici" : "Una grande vittoria , oltre ogni aspettativa". Donald Trump esulta per il risultato del Partito repubblicano alle Elezioni di Midterm . Dopo il voto si è rafforzata la maggioranza dei conservatori al Senato; ma i Democratici hanno strappato al Grand Old Party la maggioranza alla Camera.Nella mattinata americana, Trump ha commentato l'esito della tornata elettorale. "Abbiamo vinto nonostante ci sia stata una copertura dei media ostile", ha detto. ...

Borsa - tutte positive dopo elezioni midterm : Le Borse europee chiudono in deciso rialzo dopo il rally di Wall Street, che ha reagito positivamente all'esito delle elezioni di midterm , in linea con le aspettative di mercato. I Democratici hanno ...

Borsa - tutte positive dopo elezioni midterm : Le Borse europee chiudono in deciso rialzo dopo il rally di Wall Street, che ha reagito positivamente all'esito delle elezioni di midterm , in linea con le aspettative di mercato. I Democratici hanno ...

Wall Street positiva nel day after elezioni midterm : La Borsa di New York avvia le contrattazioni in buon rialzo nel day after delle elezioni di midterm . Il risultato elettorale ha visto i democratici riconquistare dopo otto anni la maggioranza alla ...